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Villen in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
45
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,87M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Villa in Milla de Oro, Sierra Blanca, with sea views located in a gated community with 24 ho…
$2,84M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 774 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villen am Strand außerhalb der Bauplanung in einer privilegierten Gegend von Marbe…
$4,85M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Artola, Spanien
Villa
Artola, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Die Villa liegt 200 m vom Strand entfernt und verfügt über 4 Schlafzimmer mit 1,80 m großen …
$2,31M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 1 452 m²
Entdecken Sie ein exklusives Projekt von fünf neu gebauten Luxusvillen im renommierten Stadt…
$7,69M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 493 m²
Im Herzen der Goldenen Meile von Marbella, nur wenige Schritte vom Strand entfernt und von d…
$4,60M
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Villa 5 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Etagenzahl 2
High-End-Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick, Swimmingpool, Fitnessraum und Whirlpool i…
$2,27M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Ricmar, Spanien
Villa
Ricmar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
VILLA SIROCCO. Diese atemberaubende Villa bietet eine unvergleichliche Kombination aus moder…
$3,83M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
GROSSE VILLA IM ZENTRUM Unglaubliche Villa im mediterranen Stil. Dieses Haus liegt in einer …
$3,48M
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Villa in Ricmar, Spanien
Villa
Ricmar, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 253 m²
Objektbeschreibung: Diese exklusive Sammlung von Reihenhäusern befindet sich in der prestige…
$2,03M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
EXTRA LUXUSVILLEN IM LOMAS DE MARBELLA CLUBDie Villen haben eine erhöhte Lage, die zusammen …
$7,43M
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Villa in Ricmar, Spanien
Villa
Ricmar, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 426 m²
Objektbeschreibung: Diese exklusive Sammlung von Reihenhäusern befindet sich in der prestige…
$2,04M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Hoch oben in Atalaya de Río Verde, im Herzen von Nueva Andalucía, gibt es eine wirklich spez…
$2,55M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Fläche 246 m²
Ein einzigartiger Premium Wohnkomplex, der neben einem geschützten Dunne-Ökosystem liegt, wo…
$5,27M
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Villa in Rio Real, Spanien
Villa
Rio Real, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 595 m²
Dieses exklusive Anwesen befindet sich in der renommierten Stadt Marbella und bietet eine ei…
$6,62M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 408 m²
Entdecken Sie Villa Nerea, eine moderne unabhängige Villa in Marbesa, einer der begehrtesten…
$3,59M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
In einer der begehrtesten und prestigeträchtigsten Gegenden Marbellas gelegen, vereint diese…
$4,47M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
MODERNE VILLA IM HERZEN VON NEU-ANDALUSIENEntdecken Sie Villa P, ein architektonisches Meist…
$8,06M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
OFF PLAN VILLA PROJECTLAS LOMAS DE MARBELLA CLUB, GOLDEN MILE MARBELLA Neu gebaute Villa Pro…
$4,18M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Preis für Grundstück + Projektarchitekt Design & Gebäudelizenz: 5.900.000€Preis für den Bau …
$6,85M
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Villa in Artola, Spanien
Villa
Artola, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
TOLLE VILLA MIT MEERBLICKGroßes Einfamilienhaus in Südlage mit Blick auf den Garten und das …
$2,84M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 658 m²
Exclusive villas in Marbella, Costa del Sol Each villa has an independent plot of more than …
$2,93M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 647 m²
In einer der exklusivsten und prestigeträchtigsten Gegenden der Goldenen Meile von Marbella …
$7,46M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
This is an incredible opportunity to acquire a charming Andalusian style villa in the most p…
$1,97M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 613 m²
Villa Cefeo ist eine moderne, architektonisch gestaltete Villa in einer der begehrtesten Geg…
$5,17M
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Villa in San Pedro Alcantara, Spanien
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Willkommen in der Villa Solstice – einer spektakulären Luxusvilla direkt am renommierten Gol…
$22,62M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 149 m²
Eine private Oase des Komforts auf der New Golden Mile. Der Boutique-Komplex von 15 modernen…
$1,78M
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Villa in Ricmar, Spanien
Villa
Ricmar, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 92 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Bungalow-Kollektion in einer prest…
$501,219
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Located in the heart of Nueva Andalucía, this detached villa offers spacious interiors, a lu…
$2,31M
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Villa in Ricmar, Spanien
Villa
Ricmar, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 304 m²
Objektbeschreibung: In der prestigeträchtigen Gegend von Marbella gelegen, bietet diese exkl…
$3,25M
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Immobilienangaben in Marbella, Spanien

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