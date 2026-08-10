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Häuser in lAlacanti, Spanien

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Alicante
60
Mutxamel
97
el Campello
48
Sant Joan dAlacant
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254 immobilienobjekte total found
Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 304 m²
Wir präsentieren eine einzigartige und spezielle CASA im Zentrum von Muchamiel, neben der Ha…
$676,168
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Haus 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Haus 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 249 m²
Immobilien in Bonalba Green Entdecken Sie gemütliche Räume in einer einzigartigen Umgebung. …
$635,713
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 480 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen diese prächtige Villa zum Verkauf in Muchamiel, die 9…
$963,804
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Mutxamel, Spanien
Reihenhaus
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
In der charmanten Stadt Mutxamel gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 14 Stadthäuser…
$761,070
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Villa in Sant Joan dAlacant, Spanien
Villa
Sant Joan dAlacant, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Eine exklusive private Urbanisation, in der sich Luxus und Eleganz in Form von Traumhäusern …
$748,386
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 247 m²
Objektbeschreibung: Stellen Sie sich ein Zuhause vor, in dem Sie jeden Tag mit Blick auf das…
$631,377
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Nils Ott Real Estates
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Doppelhaus in Alicante, Spanien
Doppelhaus
Alicante, Spanien
Fläche 212 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen dieses exklusive Duplex zum Verkauf mit Meerblick auf…
$895,642
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Haus 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Haus 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Exklusives Wohnleben in San Juan. Entdecken Sie diese exklusive Förderung von 8 unabhängigen…
$866,882
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Reihenhaus in Mutxamel, Spanien
Reihenhaus
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Mutxamel und bietet eine einzigartige…
$657,288
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,30M
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 217 m²
Villa zu verkaufen in Mutxamel - La Huerta Casamayor Real Estate präsentiert dieses großarti…
$376,320
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Villa in Busot, Spanien
Villa
Busot, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Los Altos de Alicante liegt inmitten der Natur, am Fuße der Sierra del Cabeço d'Or, und ist …
$410,344
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Haus 7 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 7 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 750 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villa mit herrlichem Meerblick in der Stadt El Campello. Ideale Lage, nur 30 Mi…
$4,39M
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Haus 4 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
14 Doppelhaushälften mit 4 und 5 Schlafzimmern, mit einem Keller im Untergeschoss, Erdgescho…
$1,33M
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Wir präsentieren Ihnen ein neues Anwesen in einem der wünschenswertsten Gegenden der Costa B…
$774,414
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 97 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Mutxamel gelegen, bietet diese Wohnanlage 28 una…
$559,448
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Haus 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Haus 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Immobilien in Bonalba Green Entdecken Sie gemütliche Räume in einer einzigartigen Umgebung. …
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Haus 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
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Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Moderne Stadthäuser mit atemberaubendem Meerblick, in denen sich Luxus, Komfort und moderne …
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 454 m²
Entdecken Sie diese prächtige Villa in Mutxamel in der gleichen Urbanisation La Huerta. Es …
$906,116
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX BIJ MUTXAMEL Kom wonen in een complex in een gebied met een hoge leve…
$639,485
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Haus 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Haus 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Entdecken Sie diese außergewöhnliche Promotion für Villen, die unabhängig und mit einem priv…
$520,129
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Chalet in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Chalet
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Fläche 659 m²
Wir haben diese exklusive Villa zum Verkauf in der Gegend von Los Girasol, hat ein Wohnzimme…
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Haus 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Haus 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Entdecken Sie ein elegantes Design, das alle denkbaren Annehmlichkeiten beinhaltet. Diese Ei…
$1,10M
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Villa in Mutxamel, Spanien
Villa
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 234 m²
$641,147
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Haus 3 zimmer in Sant Joan dAlacant, Spanien
Haus 3 zimmer
Sant Joan dAlacant, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 251 m²
Architektur und Design sind von besonderer Bedeutung für diejenigen, die eine heimische oder…
$722,401
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Wir präsentieren Ihnen das neueste Gebäude in einem der begehrtesten Gegenden der Costa Blan…
$1,04M
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Bungalow in Mutxamel, Spanien
Bungalow
Mutxamel, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
$366,534
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Fläche 204 m²
Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
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Haus 3 zimmer in Mutxamel, Spanien
Haus 3 zimmer
Mutxamel, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Immobilien in Bonalba Green Entdecken Sie gemütliche Räume in einer einzigartigen Umgebung. …
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Eigenschaftstypen in lAlacanti

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