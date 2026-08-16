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Häuser in San Miguel de Salinas, Spanien

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230 immobilienobjekte total found
Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Moderne, nieuw gebouwde bungalows in San Miguel de Salinas met 3 gemeenschappelijke zwembade…
$324,903
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Reihenhaus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Im Herzen des renommierten San Miguel de Salinas gelegen, bietet dieses wunderschön renovier…
$230,013
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Die Gegend befindet sich in einer der Gegenden mit der besten Aussicht, der schönsten, grüns…
$390,913
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Haus 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Haus 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Tauchen Sie ein in eine Welt von exquisiter Eleganz und ewigen Charme mit diesen neuen 42 fr…
$496,897
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Haus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Haus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren Ihnen ein Haus in San Miguel de Salinas in zwei Etagen mit einer Fläche von…
$300,519
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Nieuwbouwwoningen in San Miguel de Salinas – Natuur, golf en comfort Ontdek dit nieuwe woo…
$282,839
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
NEUBAU BUNGALOWS IN SAN MIGUEL DE SALINAS Neubau einer Wohnanlage mit unabhängigen Villen…
$394,155
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Erstaunliche Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Solarium und Garten in der Nähe eines…
$441,750
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 169 m²
Modern new villa with open views in Ciudaddelas Comunicaciones, San Miguel de Salinas Moder…
$871,205
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
Neue Villen in San Miguel de SalinasNeue Villen mit 4 Schlafzimmern und 3 Bädern, offene Küc…
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Diese moderne Wohnanlage in San Miguel de Salinas bietet in einer privilegierten natürlichen…
$302,971
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Haus 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Haus 3 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Beeindruckende neu gebaute Villen bieten 3 Schlafzimmer Optionen, die jeweils mit eigenem Ba…
$728,181
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Moderne, nieuw gebouwde bungalows in San Miguel de Salinas met 3 gemeenschappelijke zwembade…
$243,753
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Moderne Villa mit Panoramablick auf das Meer - Benissa, Costa BlancaDiese Villa befindet sic…
$5,28M
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Villa 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Schöne moderne Villa mit privatem Pool, Garten und großer Dachterrasse in ruhiger Lage Li…
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 3
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Haus 5 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Haus 5 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 318 m²
Etagenzahl 2
Willkommen in dieser außergewöhnlichen, neu gebauten Luxusvilla in Residencial Bellavista, S…
$1,15M
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Bungalow 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/2
San Miguel de Salinas ist eine kleine spanische Stadt in der Provinz Alicante. Es wird ein k…
$529,040
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
Villa
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
Dies ist eine Gruppe von Designer freistehende Villen, bestehend aus vier Stufen. Auf Grunds…
$1,02M
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Haus 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Haus 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Wir präsentieren Ihnen diesen beeindruckenden 2-Zimmer-Bungalow auf einer Ebene mit einem So…
$277,402
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Haus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
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San Miguel de Salinas, Spanien
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Villa in San Miguel de Salinas, Spanien
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San Miguel de Salinas, Spanien
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$739,375
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
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$286,055
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Bungalow in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow
San Miguel de Salinas, Spanien
Schlafräume 2
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$284,027
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Bungalow 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
In der Stadt San Miguel de Salinas, in der Gegend von “La Cañada”, ist dieser exklusive Komp…
$295,896
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Haus 4 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Haus 4 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
San Miguel de Salinas ist eine kleine spanische Stadt in der Provinz Alicante. Es wird ein k…
$1,11M
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Haus 3 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Haus 3 zimmer
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Zimmer 3
Schlafräume 3
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Fläche 194 m²
Beeindruckende neue Villen bieten 3 Schlafzimmer Optionen, jede mit eigenem Bad ausgestattet…
$1,44M
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Bungalow 2 zimmer in San Miguel de Salinas, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Miguel de Salinas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
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In der Stadt San Miguel de Salinas, in der Gegend von “La Cañada”, ist dieser exklusive Komp…
$281,794
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