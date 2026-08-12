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Häuser in Alicante, Spanien

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Torrevieja
948
Benidorm
117
Alicante
60
la Marina Baixa
1809
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7 469 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Exklusive Promotion für den Verkauf neuer Villen in Polop, geschaffen, um den mediterranen L…
$888,496
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$362,741
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Haus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wir präsentieren eine außergewöhnliche Villa in einer der begehrtesten Gegenden von Finestra…
$797,531
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Haus 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Haus 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Zum Verkauf Bungalow auf der obersten Etage von 120 m2, in einer ruhigen Gegend von Orihela …
$214,657
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Haus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diesen charmanten Bungalow in der renommierten Gegend von Los Frutales in Torr…
$313,907
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Haus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Code 20260719141330Zum Verkauf eine moderne zweistöckige Villa in der neuen Wohnanlage Sierr…
$731,401
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Dmd consulting
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Villa 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Villa 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$506,227
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Haus 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Wir bieten ein gemütliches Stadthaus in der Gegend von Carrefour, Torrevieja, ein idealer Or…
$178,881
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
$328,183
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Reihenhaus 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
In der Wohngegend von Gran Alacant, in der Gemeinde Santa Pola (Alicante), befindet sich ein…
$517,817
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$864,852
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Diese stilvolle Villa befindet sich in der etablierten Urbanisation Los Balcones in Torrevie…
$1,03M
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$536,527
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Haus 3 zimmer in Dolores, Spanien
Haus 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Diese Villa verkörpert die Essenz des mediterranen Stils mit einfacher und gemütlicher Archi…
$531,572
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Haus 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Haus 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$455,489
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
BUNGALOW-APPARTEMENTS IM OBERSTEN STOCKWERK IN CALPE Wunderschöne Bungalow-Apartmen…
$230,925
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$391,539
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Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 187 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Ciudad Quesada gelegen, bieten diese exklusiven Villen …
$1,83M
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Reihenhaus 2 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Dieses neue Stadthaus befindet sich in der exklusiven Gegend von Gran Alacant (Santa Pola, A…
$380,843
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Reihenhaus 3 zimmer in Cox, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Cox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Entdecken Sie eine exklusive Sammlung von 44 Solarium-Stadthäusern für diejenigen, die Leben…
$276,977
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Haus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Code 20260709075145Zum Verkauf steht eine fertige moderne Villa in der geschlossenen Urbanis…
$602,224
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Haus 3 zimmer in Algorfa, Spanien
Haus 3 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus 49 unabhängigen Villen in Algorfa, einer der ruhigste…
$485,454
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Haus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wir bieten eine exklusive Privatvilla in einer der begehrtesten Gegenden von Finestrat, in d…
$797,531
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Haus 3 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Haus 3 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Die Wohnanlage ist eine exklusive Sammlung von unabhängigen neuen Villen, die das Konzept vo…
$543,130
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Haus 3 zimmer in La Mata, Spanien
Haus 3 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Wenn Sie nach modernen Badeunterkünften suchen, die einsatzbereit sind und keine Reparaturen…
$386,498
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Chalet in Mutxamel, Spanien
Chalet
Mutxamel, Spanien
Fläche 304 m²
Wir präsentieren eine einzigartige und spezielle CASA im Zentrum von Muchamiel, neben der Ha…
$675,455
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
$391,539
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Neubauprojekt in Torre de la Horadada, 500 m vom Strand entfernt Exklusive Wohnanlage direk…
$398,154
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool in La Zenia. Freistehende Eckvilla mit 3 Sc…
$574,810
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Reihenhaus in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Das Hotel liegt in der renommierten Gegend von Orihuela Costa, bietet diese Reihe von Stadth…
$422,048
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Eigenschaftstypen in Alicante

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