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Häuser in Girona, Spanien

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Lloret de Mar
62
Blanes
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
25
Platja dAro
21
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190 immobilienobjekte total found
Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Ein Einfamilienhaus mit zwei völlig unabhängigen Wohnungen in Mas Bael ist eine großartige O…
$486,128
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Villa in Serrabrava, Spanien
Villa
Serrabrava, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 397 m²
Haus mit Meerblick, vielseitigen Räumen und Energieeffizienz in Lloret de MarRas in einer ru…
$798,056
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 440 m²
Luxus und neues Haus im klassischen Stil in der Elite Urbanisation La Mongoda in Lloret de M…
$2,66M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 932 m²
Renovierte Villa mit Meerblick in einer der exklusivsten Gegenden der Costa Brava, nur 350 M…
$2,14M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 654 m²
Im Herzen der prestigeträchtigen Urbanisation von Cala Sant Francesque, ein kurzer Spazierga…
$1,70M
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Haus 5 zimmer in Llagostera, Spanien
Haus 5 zimmer
Llagostera, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Etagenzahl 1
Comfortable newly built house on one floor, with a CLT panel structure of 150 m2 with 4 bedr…
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Schöne Villa mit Meerblick und touristische Lizenz. Diese prächtige neu gebaute Villa in Ca…
$1,69M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Schönes einstöckiges Haus mit Meerblick in der Urbanisation Cala Caneias in Lloret de Mar.Ta…
$1,04M
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Reihenhaus in Begur, Spanien
Reihenhaus
Begur, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 249 m²
Exklusive Wohnanlage mit 27 Stadthäusern, nur 5 Gehminuten vom Zentrum von Begur und seinen …
$607,840
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 408 m²
Villa mit Blick auf das Meer und einen neuen Pool in Cala Sant Frankreich – BlanesWir präsen…
$2,30M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 654 m²
Exklusive Villa mit zusätzlichem Grundstück, touristischer Lizenz und Panoramablick auf das …
$1,69M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 397 m²
Exklusives Haus mit touristischer Lizenz in Cala San Francesque – Blanes.In einer der begehr…
$1,63M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
House withTOURIST LICENSEin classic style, located in an exclusive private residential area …
$1,43M
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Charmantes renoviertes Stadthaus mit Schwimmbad, bereit, inDieses elegante Stadthaus befinde…
$445,450
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 507 m²
Entdecken Sie diese prächtige Residenz in der renommierten Cala Sant Francesque Bezirk von B…
$2,25M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Villa with sea view and tourist license400 mt Cala Bona – Cala Sant Francesc, BlanesLocated …
$990,863
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Haus mit touristischer Lizenz in der Stadt Blanes.Dieses 120 m2 große Haus, nur 150 Meter vo…
$580,850
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Townhouse for sale in Sa Boadella, Lloret de MarLocated in one of the most sought-after area…
$707,056
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Geräumiges und helles Zweifamilienhaus in MontferrandIm Erdgeschoss: Wohnzimmer, Bad, große …
$564,884
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Handel ist möglich!Haus zu verkaufen, mit einer Fläche von 348 m2, gebaut 2001, auf der Süds…
$904,998
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Townhouse for sale in Lloret de MarMagnificent three-level townhouse located in a quiet resi…
$407,336
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Häuser zu Beginn des Baus zu einem besonderen Preis nur im Anfangsstadium können diese Geleg…
$1,01M
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 674 m²
Modernes, neu gebautes Einfamilienhaus (Bau vollendet 2025), befindet sich in einem der reno…
$2,54M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Eine einmalige Gelegenheit an der Costa Brava.Ein charmantes Haus zum Verkauf in Cala Cañell…
$990,863
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 447 m²
A pearl surrounded by nature, where luxury combines with absolute tranquility.Located in the…
$1,52M
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Villa in Sant Hilari Sacalm, Spanien
Villa
Sant Hilari Sacalm, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 417 m²
Manor und Nebengebäude auf einem Grundstück von 4,207 m2. Charmante Finca zum Verkauf, beste…
$1,23M
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Reihenhaus 5 zimmer in Begur, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Begur, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 318 m²
Etagenzahl 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Villa with panoramic sea and mountain views, located in the prestigious Mas Nou urbanization…
$1,13M
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$640,983
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Chalet 7 zimmer in Platja dAro, Spanien
Chalet 7 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
Etagenzahl 2
Two-story villa, typical Catalan style, with new fence, sliding door and independent entranc…
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