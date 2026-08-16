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Häuser in Guardamar del Segura, Spanien

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62 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$535,987
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Haus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Entdecken Sie dieses schöne freistehende Ferienhaus in der prestigeträchtigen Wohngegend von…
$404,858
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubau…
$535,987
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DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus 2 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Entdecken Sie diesen charmanten Bungalow im Erdgeschoss, der Sie auf den ersten Blick fessel…
$183,921
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Diese Doppelhaushälften in Guardamar del Segura bieten eine ideale Unterkunft für diejenigen…
$529,290
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Haus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Dieses schöne Eck-Stadthaus in der gepflegten Wohnanlage Arco Mediterráneo V bietet alle Ann…
$260,065
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TekceTekce
Haus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
$530,532
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Neue exklusive Wohnanlage in El Raso, Guardamar del Segura. Das Projekt umfasst 78 touristis…
$285,246
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
This residential development offers a choice of 32 apartments, designed to meet the most dem…
$383,299
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Reihenhaus 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Häuser mit 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Alicante Guardamar …
$527,899
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Situated in the charming town of Guardamar del Segura, this exclusive residential complex of…
$267,536
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Haus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stadthaus zum Verkauf in Guardamar del Segura, Provinz Alicante. Diese geräumige Unterkunft …
$327,681
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Situated in the charming town of Guardamar del Segura, this exclusive residential complex of…
$261,189
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Villa in Guardamar del Segura, Spanien
Villa
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Dies ist ein riesiger Luxus 6-Zimmer-Mansion, kürzlich renoviert, zum Verkauf in der Nähe vo…
$1,05M
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Haus 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Entdecken Sie dieses beeindruckende 4-Zimmer-Haus in der renommierten Wohnanlage Los Estaños…
$265,844
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Neue exklusive Wohnanlage in El Raso, Guardamar del Segura. Das Projekt umfasst 78 touristis…
$296,093
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Haus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Diese neue Anlage befindet sich in der privilegierten Gegend von Guardamar del Segura und bi…
$554,804
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Haus 6 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 6 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Suchen Sie den perfekten Urlaub in der spanischen Sonne? Willkommen in unserer privaten Vill…
$1,27M
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Neue exklusive Wohnanlage in El Raso, Guardamar del Segura. Das Projekt umfasst 78 touristis…
$265,784
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
This renovated bungalow offers well-planned living space with two bedrooms and two bathrooms…
$180,687
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Situated in the charming town of Guardamar del Segura, this exclusive residential complex of…
$586,659
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Haus 2 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 2 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Entdecken Sie diesen charmanten Bungalow im Erdgeschoss in der wunderschönen Nachbarschaft v…
$197,649
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Neue exklusive Wohnanlage in El Raso, Guardamar del Segura. Das Projekt umfasst 78 touristis…
$266,431
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Haus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Diese neue Wohnanlage befindet sich in der privilegierten Gegend von Guardamar del Segura un…
$530,532
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Haus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Das Anwesen ist in 4 Ebenen unterteilt, in denen es 3 gemütliche Schlafzimmer gibt, die sowo…
$283,181
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Haus 8 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 8 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 349 m²
Diese Unterkunft bietet einen geräumigen Raum von 349 m2, verteilt auf zwei Etagen, mit der …
$924,674
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Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Moderne Reihenhaus in einer geschützten Gegend mit Zitrusgärten und Salzwasserseen, bietet d…
$529,290
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Haus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Haus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Diese neue Wohnanlage befindet sich in einem privilegierten Teil von Guardamar del Segura un…
$566,363
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Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
Die Urbanisierung von El Raso in Guardamar del Segura, Alicante, bietet eine Wohnanlage von …
$400,707
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Reihenhaus 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 172 m²
Entdecken Sie diese beeindruckenden neuen Stadthäuser in der privilegierten Lage von Guardam…
$586,012
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