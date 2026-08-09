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Häuser in Orihuela, Spanien

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815 immobilienobjekte total found
Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool in La Zenia. Freistehende Eckvilla mit 3 Sc…
$574,810
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Haus 3 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Haus 3 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Die Wohnanlage ist eine exklusive Sammlung von unabhängigen neuen Villen, die das Konzept vo…
$543,087
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Reihenhaus in Entrenaranjos, Spanien
Reihenhaus
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Das Hotel liegt in der renommierten Gegend von Orihuela Costa, bietet diese Reihe von Stadth…
$422,048
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TekceTekce
Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Exklusive freistehende Villa in Villacosta mit Platz für einen privaten Pool! Ihr Traumhaus …
$496,228
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Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Im Herzen von Villamartin steht ein wunderschön restauriertes Zweifamilienhaus zum Verkauf, …
$306,957
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Es bietet 3 Schlafzimmer und 4 Bäder mit Designer-Pool und vielen Besonderheiten. Das Hotel …
$2,73M
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 193 m²
Neubau Villen 250 m vom Strand in CampumorIn Dejesa de Campoamor finden Sie diese neuen Vill…
$1,41M
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
NEUBAU VILLEN 250 M VOM STRAND IN CAMPOAMOR In Dehesa de Campoamor finden Sie diese Neubau…
$3,78M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 335 m²
Nieuwbouwwoning in Las Colinas Golf & Country Club, Orihuela Exclusieve locatie aan de zuid…
$1,45M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 121 m²
Neue Wohnanlage in Punta PrimaNeue Wohnanlage von Bungalows und 7 freistehende Villen in Pun…
$825,111
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Reihenhaus 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus zum Verkauf in der beliebten Gegend von Villamartin in Orihuela Costa. Quadratisch…
$250,185
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 157 m²
Neubau Villa in Orihuela Costa (Campoamor)Möchten Sie einen exklusiven Urlaub am Meer genieß…
$1,17M
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Bungalow 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Immobilien in Balcón de la Laguna Willkommen in der exklusiven Wohnanlage in Torrevieja, in…
$352,694
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Reihenhaus 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Vorstellung des Stadthauses mit Meerblick in der Stadt Oriuela Costa im Gebiet Cabo Rog. Die…
$767,962
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
New Willa Classa Lux in CampoamorNeue Villa mit exklusivem Design befindet sich in Campoamor…
$4,24M
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Haus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Haus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Entdecken Sie den herrlichen Komplex moderner Luxusvillen in Orihuela Costa. Diese beeindruc…
$545,992
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Haus 4 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Haus 4 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Luxus separate Villa vom Entwickler in Orihuela. Die zweistöckige Villa mit einer Fläche von…
$477,843
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Haus in Orihuela, Spanien
Haus
Orihuela, Spanien
$1,77M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Schöne freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern in einer prestigeträchtigen Lage, auf der erst…
$630,062
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Reihenhaus 2 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Dieses wunderschöne, komplett renovierte 2-Zimmer- und 1,5-Badezimmer-Stadthaus befindet sic…
$233,233
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Neubau-Luxusvilla in La Zenia, Orihuela Costa, zu verkaufen Exklusives Leben in Strandnähe …
$1,98M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Dieses neue Wohnprojekt besteht aus nur drei einzelnen Villen, die modernes Design, hochwert…
$885,400
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Der Wohnkomplex befindet sich in einer privilegierten Lage, nur 200 Meter vom kristallklaren…
$1,35M
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern in Cabo Roig.
$1,03M
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Haus 5 zimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Haus 5 zimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Luxusvilla in zwei Etagen in der Stadt Dehesa de Campoamor. Dehesa de Campoamor …
$1,14M
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Villa in Entrenaranjos, Spanien
Villa
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Nieuwbouwwoningen in Vistabella Golf Resort – Orihuela Ervaar het moderne mediterra…
$628,375
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Haus 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Haus 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren eine prächtige Villa an der Mittelmeerküste in Cabo Roig. Zweigeschossiges …
$2,79M
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Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Entdecken Sie dieses wunderschöne Drei-Zimmer-Triplex in der begehrten Gegend von La Zenia, …
$323,113
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Haus 6 zimmer in Orihuela, Spanien
Haus 6 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 400 m²
Zum Verkauf Villa am Meer in La Zenia, Orihuela CostaVilla Bereich von 400 Quadratmetern. m …
$1,48M
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Reihenhaus in Orihuela, Spanien
Reihenhaus
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Exklusive Neubau-Wohnanlage in Orihuela Costa Privilegierte Lage im Herzen der Costa Blanca…
$374,108
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