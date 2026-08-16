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60 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Alicante, Spanien
Haus 6 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 245 m²
Entdecken Sie Ihr Traumhaus am Strand von Playa de San Juan in Alicante. Dieser atemberauben…
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,18M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Haus 3 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
Willkommen in einer außergewöhnlichen Lebenserfahrung in Alicante. Dieses exquisite Anwesen …
$557,497
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Haus 3 zimmer in Alicante, Spanien
Haus 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 196 m²
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in dieser exquisiten Villa, die die perfekte Kombination aus gan…
$553,648
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,30M
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TekceTekce
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,14M
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Doppelhaus 2 zimmer in Alicante, Spanien
Doppelhaus 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Wohnungen im Loft-Stil mit 1 Schlafzimmer, Pool und Terrassen in Benalúa Alicante Diese Gege…
$337,782
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Haus 4 zimmer in Alicante, Spanien
Haus 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 405 m²
Zu verkaufen ist ein separates Chalet gegenüber dem Golfplatz, HOY 4. Das Chalet befindet si…
$1,10M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
Rijtjeshuizen en twee-onder-een-kapwoningen in Cabo de las Huertas, Alicante Luxe w…
$1,34M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 460 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,14M
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Doppelhaus in Alicante, Spanien
Doppelhaus
Alicante, Spanien
Fläche 212 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen dieses exklusive Duplex zum Verkauf mit Meerblick auf…
$895,642
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Haus 6 zimmer in Alicante, Spanien
Haus 6 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Fläche des Grundstücks: 1.650 m2 | Baufläche: 500 m2Schlafzimmer: 5 Hauptzimmer + 1 im Gäste…
$1,50M
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Chalet in Alicante, Spanien
Chalet
Alicante, Spanien
Fläche 417 m²
Fantastische unabhängige Villa zum Verkauf in Vistahermosa. Casamayor Real Estate präsentie…
$1,33M
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Haus 4 Schlafzimmer in Alicante, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Alicante, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
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14 Doppelhaushälften mit 4 und 5 Schlafzimmern, mit einem Keller im Untergeschoss, Erdgescho…
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Haus in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Exklusive Villa in Calpe, Alicante mit privatem Pool und Prime Location Diese Luxusvilla ist…
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Haus 3 zimmer in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
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Etagenzahl 2
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
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Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
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Villa in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 548 m²
San Juan beach is Alicante's most famous beach, with sands stretching from the beaches at El…
$1,61M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
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Villa in Alicante, Spanien
Villa
Alicante, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 126 m²
Price reduced for a quick sale! Luxurious Seaside Villa in Alicante!Location: The most pr…
$5,70M
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 416 m²
VILLAHERMOSA ist eine neue Wohnanlage in Vistahermosa Norte, einer der exklusivsten und meis…
$1,06M
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Haus 4 zimmer in Alicante, Spanien
Haus 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
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Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 224 m²
Er lebt in einer der exklusivsten Gegenden von Alicante mit Luzzerna, einer Förderung von 14…
$1,41M
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Haus 6 zimmer in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
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Entdecken Sie Ihr Traumhaus am Paradiesstrand von San Juan in Alicante. Dieser beeindruckend…
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Villa 9 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 9 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 786 m²
Stockwerk 2/2
Schlüsselfertige Luxus High-End-Villa mit großer Dachterrasse, Garten, großem Privatpool und…
$2,78M
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Reihenhaus 6 zimmer in Alicante, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Entdecken Sie Ihr Traumhaus am Paradiesstrand von San Juan in Alicante. Dieser beeindruckend…
$1,21M
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Doppelhaus 3 zimmer in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
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$372,725
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Villa in Alicante, Spanien
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Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 559 m²
Der Strand von San Juan ist der berühmteste Strand von Alicante, mit Sand von den Stränden v…
$1,85M
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

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