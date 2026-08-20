Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Madrid
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Madrid, Spanien

;
villen
5
7 immobilienobjekte total found
Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
Dieses Apartment befindet sich im zweiten Stock eines klassischen Gebäudes, das in den 1920e…
$1,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 156 m²
Dieses 1973 erbaute Apartment mit Blick auf die Straße befindet sich in einer der elegantste…
$2,70M
Eine Anfrage stellen
Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Fantastische angrenzende Villa von 450 m2, in der exklusivsten Gegend von El Encinar de Los …
$2,56M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 441 m²
Schöne Eckvilla von 441 m2 auf einem Grundstück von mehr als 800 m2, in einer der besten Urb…
$2,51M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Madrid, Spanien
Haus 3 zimmer
Madrid, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Entdecken Sie ein einzigartiges Juwel in der Altstadt von Altea! Dieses charmante Stadthaus …
$394 670
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Madrid, Spanien
Haus 6 zimmer
Madrid, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
🏡 Corner Penthouse-Stadthaus mit Meerblick – Balcón de Finestrat Entdecken Sie dieses spekta…
$545 573
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Madrid, Spanien
Villa
Madrid, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
Einzelvilla von 440 m2, in der exklusiven Gegend von La Moraleja, auf nur 2 Etagen, mit eine…
$2,88M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Madrid, Spanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen