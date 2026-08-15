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Häuser in Torrevieja, Spanien

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951 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 1 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 1 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/1
Code 20260814101723Stadthaus zum Verkauf 40 qm in Spanien, Torrevieja, Alicante, in der Nähe…
$43,587
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Reihenhaus 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Der charmante Bungalow in der ruhigen und schönen Gegend von La Velleta in Torrevieja ist ei…
$439,560
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
In der gewünschten Gegend von Los Locos Beach, in der pulsierenden Stadt Torrevieja, bietet …
$241,758
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diesen charmanten Bungalow in der renommierten Gegend von Los Frutales in Torr…
$313,907
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Separate Eckvilla mit privatem Pool in Los Altos, Orihela Costa, einer der begehrtesten Gege…
$381,724
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Reihenhaus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie dieses fantastische Stadthaus mit 3 Schlafzimmern in einer ruhigen Wohnanlage …
$283,401
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TekceTekce
Haus 3 zimmer in La Mata, Spanien
Haus 3 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Wenn Sie nach modernen Badeunterkünften suchen, die einsatzbereit sind und keine Reparaturen…
$386,498
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Haus 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Wir bieten ein gemütliches Stadthaus in der Gegend von Carrefour, Torrevieja, ein idealer Or…
$161,828
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, komplett renovierte Doppelhaus in einer ruhigen Wohngegen…
$422,036
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Wij presenteren deze prachtige geschakelde villa, gelegen in een van de meest gewilde gebied…
$761,923
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Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
$366,408
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Haus 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Willkommen in einem modernen und stilvoll renovierten Stadthaus in der attraktiven Cabomar W…
$456,558
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Bungalow 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Der Wohnkomplex besteht aus 112 modernen Luxus-Appartements, die das ganze Jahr über für kom…
$374,493
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Bungalow 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Laguna Village – Laguna Rosa, Torrevieja (Costa Blanca Sur) ist eine exklusive Wohnanlage zw…
$473,895
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Haus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 274 m²
Chalet befindet sich in Torrevieja, in der Nähe von La Mata, nur 180 Meter vom Strand von La…
$992,868
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Bungalow 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Der Wohnkomplex besteht aus 112 modernen Luxus-Appartements, die das ganze Jahr über für kom…
$397,610
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Haus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Willkommen in dieser beeindruckenden und modernen Villa in der attraktiven Gegend von Los Ba…
$572,142
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Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Coronella Living by TM ist die neue Wohnanlage der TM Grupo Inmobiliario im Gebiet La Corone…
$431,518
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Städtchen Torrevieja an der Costa Blanca bieten wir Ihnen …
$376,657
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Nils Ott Real Estates
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Bungalow 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Diese moderne Wohnanlage von Neubauten befindet sich in Alicante, in der Stadt Torrevieja. E…
$364,090
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Bungalow 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Der Wohnkomplex besteht aus 112 modernen Luxusresidenzen, die das ganze Jahr über für komfor…
$397,610
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Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
$396,345
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Villa 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Villa 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige Traumvilla mit Dachterrasse, privatem Pool und Garten in Strandnähe LUXUS H…
$499,175
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Der Wohnkomplex besteht aus 112 modernen Luxus-Appartements, die das ganze Jahr über für kom…
$428,817
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Haus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Haus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Wir bieten ein individuelles Bauprojekt an zwei Standorten von 385 qm und ein Grundstück von…
$866,882
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Bungalow 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Der Wohnkomplex besteht aus 112 modernen Luxushäusern, die das ganze Jahr über für komfortab…
$461,181
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Bungalow 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
$403,389
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Bungalow 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Ein exklusiver Wohnkomplex zwischen dem Naturpark La Mata Lagoon und der Torrevieja Pink Lag…
$392,986
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Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
NEUBAU EINER WOHNANLAGE MIT BUNGALOW-WOHNUNGEN IN LOS BALCONES Neubau UNIQUE Wohna…
$379,940
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Bungalow 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Der Wohnkomplex besteht aus 112 modernen Luxushäusern, die das ganze Jahr über für komfortab…
$377,960
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