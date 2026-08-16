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Häuser in La Nucia, Spanien

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141 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 186 m²
Diese Villa wurde entworfen, um den Genuss seiner geräumigen Zimmer zu maximieren. Mit einer…
$680,216
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Reihenhaus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 530 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in La Nucia, auf einem hohen Platz und bietet einen…
$1,03M
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
NEU GEBAUTE WOHNANLAGE IN LA NUCIA Neubau-Wohnanlage mit freistehenden Villen und Doppelhau…
$531,956
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Gelegen in het charmante La Nucia, biedt deze exclusieve collectie van 28 woningen een uniek…
$620,387
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Haus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Etagenzahl 2
Einführung der modernen Villa in einem schönen modernen Wohnkomplex in La Nucia. Der Komplex…
$530,829
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Garage, Parkplatz, Privater Pool, Balkon
$1,88M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Vila Natura ist ein exklusiver privater Komplex von 8 einzelnen Villen in der renommierten G…
$716,622
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Neue Entwicklung von 7 Villen in La Nucía Entdecken Sie diese atemberaubenden Neubauvil…
$681,947
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Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
In der charmanten Stadt La Nucia gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 28 Häusern ein…
$536,208
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Haus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Entdecken Sie dieses herrliche moderne Chalet in einer privilegierten Lage. Es bietet atembe…
$999,804
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Villa 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Panoramablick auf das Meer in La Nucia, Alicante Diese schicken Vill…
$698,860
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Haus 6 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 6 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 342 m²
Etagenzahl 3
Neue Luxusvilla drei Etagen vom Entwickler befindet sich in der Stadt La Nusia. Die Villa mi…
$1,48M
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 351 m²
Diese Villa befindet sich in der charmanten Stadt La Nucia und bietet eine hervorragende Lag…
$1,53M
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Reihenhaus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
La Nucia (Alicante) bietet eine neue Gelegenheit, eine exklusive Ecke des Mittelmeers mit at…
$518,973
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Villa 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 322 m²
Stockwerk 4/4
Elegante Villen mit privaten Pools und Dachterrassen in La Nucia Alicante Eingebettet in die…
$1,25M
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Haus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren eine separate Villa mit zwei Etagen in einem neuen Wohnkomplex mit schickem…
$537,467
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Haus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 357 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in La Nucia, auf einer Höhe, die einen atemberauben…
$917,118
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Villa im Bereich La Nucia Convent De Les Montjes, 160 m Oberfläche, 30 m2 Terrasse, 5000 m v…
$610,278
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Hier sehen wir eine zweistöckige Villa in La Nucia. Das Haus selbst ist auf zwei Etagen v…
$501,365
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Reihenhaus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 299 m²
Entdecken Sie die Harmonie, das Licht und den Komfort von AMIRAL, einer Wohnanlage mit 24 un…
$884,303
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Haus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Eine schlüsselfertige moderne Villa steht zum Verkauf in der Gated Community von El Cedro Vi…
$604,771
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Haus 6 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 6 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 287 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren eine komfortable Villa mit Bergblick in La Nucia. La Nucia ist eine kleine …
$853,291
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Gelegen in het charmante stadje La Nucia, bieden deze exclusieve villa's een geraffineerde e…
$1,26M
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Haus 6 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 6 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 538 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren eine komfortable Villa mit Bergblick in La Nucia. La Nucia ist eine kleine …
$853,291
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Haus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Stellen Sie sich ein Haus in der Stadt La Nucia vor. Das 200 qm große Haus besteht aus drei …
$633,402
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Haus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in La Nucia, auf einem Hügel, der einen beeindrucke…
$786,792
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Neubau zu einem unschlagbaren Preis. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und erstklassi…
$691,882
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Haus 3 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 3 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 298 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in La Nucia, auf einem Hügel, von dem sich atembera…
$882,761
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Exklusive neue Villen mit privatem Pool und Garage in La NuciaEntdecken Sie diesen luxuriöse…
$697,125
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Villa in La Nucia, Spanien
Villa
La Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
In der charmanten Stadt La Nucia gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 8 freistehende…
$749,539
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