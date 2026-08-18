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Häuser in Javea, Spanien

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89 immobilienobjekte total found
Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Neubauvilla im Ibiza-Stil mit luxuriöser Ausstattung in Javea Exklusives mediterran…
$2,37M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Diese renovierte Villa in Javea bietet 150 m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von 1000 m2. D…
$715,980
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Haus 5 zimmer in Javea, Spanien
Haus 5 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 796 m²
Etagenzahl 2
Das moderne Haus in Javea liegt nur 2,6 km vom Strand entfernt. Wohnfläche: 796 m2.Landfläch…
$1,88M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Moderne neue Villa am Meer in JaveaExklusives mediterranes Leben in JaveaEntdecken Sie diese…
$1,68M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Schöne Villa mit Meerblick und Panoramablick in einer sehr ruhigen Wohngegend.Dieses Anwesen…
$796,169
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Haus 7 zimmer in Javea, Spanien
Haus 7 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 639 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren eine luxuriöse Villa im mediterranen Stil in der Stadt Javea. Javea ist ein…
$2,56M
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TekceTekce
Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 468 m²
Moderne neue Villa mit luxuriösen Annehmlichkeiten in JaveaModernes Mittelmeer Leben an der …
$2,58M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 677 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Granadella in Javea gelegen, ist diese Luxusvilla ein e…
$5,31M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 217 m²
Die Villa in Javea befindet sich in einem strategisch vorteilhaften Bereich, umgeben von Lux…
$721,707
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
New luxury villa in Javea (Jávea/Xàbia) – Portixol areaModern style • Panoramic sea view • P…
Preis auf Anfrage
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Neubauvilla im Ibiza-Stil mit luxuriöser Ausstattung in JaveaExklusives mediterranes Design …
$2,37M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Luxe villa in Ibiza-stijl met panoramisch uitzicht in Las Laderas, Javea Exclusieve moderne…
$2,64M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 410 m²
Willkommen in Ihrer Traumvilla in Balcón al Mar, Jávea! Diese atemberaubende Villa liegt am …
$2,16M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Moderne nieuwbouwwoning nabij de zee in Javea Exclusief mediterraan wonen in Javea&…
$1,68M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Diese exklusive Villa befindet sich in der schönen Stadt Javea und bietet eine privilegierte…
$2,64M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Luxus Villa im Stil von Ibiza mit Panoramablick auf Las Laderas, JaveaExklusive moderne Vill…
$2,64M
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Haus 4 zimmer in Javea, Spanien
Haus 4 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 468 m²
Dieses freistehende Wohnhaus zeichnet sich durch ein aufwendiges Design und die Verwendung h…
$2,54M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Entdecken Sie diese helle und moderne Villa in Javea, eine kurze Autofahrt vom Strand und al…
$1,36M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Wir präsentieren die Villa "Deluxe Round", sorgfältig abgeschlossen im April 2009, befindet …
$859,175
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Entdecken Sie dieses exklusive, neu gebaute Haus, das in einer einzigartigen natürlichen Umg…
$970,342
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Haus 4 zimmer in Javea, Spanien
Haus 4 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 337 m²
Diese moderne Villa in einer einzigartigen natürlichen Umgebung vereint mediterranen Charakt…
$2,40M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 525 m²
Erhöhen Sie Ihren Lebensstandard in diesem atemberaubenden 525-Quadratmeter Meisterwerk, wo …
$2,74M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 245 m²
Diese 1983 erbaute Villa bietet Meerblick, einen geräumigen Garten und einen privaten Pool.D…
$796,169
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Haus 5 zimmer in Javea, Spanien
Haus 5 zimmer
Javea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxusvilla mit privatem Pool, in Pinomar Bereich, Javea. Luxusvilla, auf einem 1741 m2 Grund…
$2,07M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
VILLA ISEO – Luxus, Emotionen und Premium Class InvestmentCosta Blanca | Panoramablick auf d…
$2,27M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 468 m²
Moderne Neubauvilla mit luxuriöser Ausstattung in Javea Zeitgemäßes mediterranes Wohnen an …
$2,58M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 332 m²
Wunderschöne Villa mit Meerblick in Peevera, Javea. Entdecken Sie eine moderne Villa in der …
$1,60M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Luxe villa in Ibiza-stijl met panoramisch uitzicht in Las Laderas, Javea Exclusieve…
$2,61M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Diese exklusive Villa in der charmanten Stadt Javea bietet die perfekte Kombination aus Komf…
$1,89M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 283 m²
Diese außergewöhnliche Villa in der prestigeträchtigen Wohngegend von Monte Olimpo vereint e…
$1,75M
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