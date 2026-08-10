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Häuser in Estepona, Spanien

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482 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Atalaya. 3 Bett · 2 Bad · 157 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$876,105
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Haus 3 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Diana Park. 3 Bett · 1 Bad · 109 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$530,972
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Haus 2 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
2-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Atalaya. 2 Bett · 1 Bad · 96 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$575,990
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Haus 3 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Cancelada. 3 Bett · 2 Bad · 122 m2 gebaut. Präsentiert von…
$634,225
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Haus 2 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
2-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in El Paraiso. 2 Bett · 2 Bad · 116 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$523,502
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Haus 3 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Atalaya. 3 Bett · 3 Bad · 164 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$977,971
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Haus 6 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 399 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Paraiso. 6 Bett · 7 Bad · 399 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$4,27M
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Haus 4 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Selwo. 4 Bett · 3 Bad · 293 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE Pr…
$1,79M
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Haus 5 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 595 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Paraiso. 5 Bett · 4 Bad · 595 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$3,45M
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Haus 4 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Seghers. 4 Bett · 4 Bad · 275 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$1,73M
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Bungalow in Resinera Voladilla, Spanien
Bungalow
Resinera Voladilla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in der schönen Stadt Estepona und bietet eine Auswa…
$1,01M
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Bungalow in Estepona, Spanien
Bungalow
Estepona, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Der Komplex verfügt über mehrere gemeinsame Bereiche für die Bequemlichkeit der Bewohner, ei…
$437,145
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Haus 5 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
5-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Cancelada. 5 Bett · 4 Bad · 298 m2 gebaut. Präsentiert von…
$1,47M
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Haus 5 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Atalaya. 5 Bett · 3 Bad · 337 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$1,59M
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Haus 3 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Cancelada. 3 Bett · 3 Bad · 160 m2 gebaut. Präsentiert von…
$705,343
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Bungalow in Estepona, Spanien
Bungalow
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
In der schönen Stadt Estepona gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswahl an Unt…
$827,662
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Haus 4 Schlafzimmer in Resinera Voladilla, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Resinera Voladilla, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Sotoserena. 4 Bett · 2 Bad · 235 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$673,875
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Resinera Voladilla, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Resinera Voladilla, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
Marine Hills by TM befindet sich in hervorragender Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der …
$1,14M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 541 m²
In einer privilegierten Enklave an der Costa del Sol, weniger als 2 km vom Meer und nur weni…
$2,33M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in Ihrem zukünftigen Zufluchtsort am Meer! Eingebettet in eine der prestigeträcht…
$3,13M
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Haus 5 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 508 m²
Villa mit 5 Schlafzimmern zum Verkauf in Seghers. 5 Bett · 4 Bad · 508 m2 gebaut. Präsentier…
$2,50M
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Haus 4 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Atalaya. 4 Bett · 4 Bad · 188 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$1,19M
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Willkommen in einer Welt von Privileg und Ruhe in der exklusiven Urbanisierung von Finestrat…
$568,805
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Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Seven Diamonds by TM befindet sich in bevorzugter Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der C…
$1,85M
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Haus 3 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 249 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in El Paraiso. 3 Bett · 2 Bad · 249 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$860,063
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Haus 4 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Atalaya. 4 Bett · 4 Bad · 188 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$1,23M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 658 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis in Esteponas bester …
$2,61M
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Bungalow in Estepona, Spanien
Bungalow
Estepona, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Diese neue Wohnanlage befindet sich in einer privilegierten natürlichen Umgebung neben dem G…
$398,463
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Haus 3 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Benamara. 3 Bett · 3 Bad · 173 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE…
$1,48M
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Haus 6 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 189 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Padron. 6 Bett · 5 Bad · 189 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$1,76M
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