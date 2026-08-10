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Häuser in Calp, Spanien

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173 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Calp, Spanien
Haus 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 164 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren ein Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und Ifach-Rock in Calpe - ein be…
$517,817
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Haus 9 zimmer in Calp, Spanien
Haus 9 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Wir präsentieren eine geräumige komfortable Villa mit Meerblick in Calpe - ein beliebtes Rei…
$853,291
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 426 m²
$3,29M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
In der charmanten Stadt Calpe gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von drei freistehende…
$1,37M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
Dieses Projekt befindet sich in einem der bei allen Bewohnern von Calpe bevorzugten Wohngebi…
$1,37M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 410 m²
$2,16M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 410 m²
$2,17M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Exklusive Luxus-Neubauvilla in Benissa an der Costa Blanca Nord Entdecken Sie diese spektak…
$2,96M
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Haus 7 zimmer in Calp, Spanien
Haus 7 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 612 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit modernem Design mit herrlichem Blick auf das Meer und Ifach Klippe in Calpe -…
$1,35M
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Haus 3 zimmer in Calp, Spanien
Haus 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 364 m²
Entdecken Sie diese beeindruckende neue Villa in einem der friedlichsten und bewohnten Wohng…
$1,76M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 273 m²
Gelegen in het charmante Calpe, presenteert dit exclusieve vastgoedaanbod vrijstaande woning…
$1,27M
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Bungalow in Calp, Spanien
Bungalow
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
BUNGALOW-APPARTEMENTS IM OBERSTEN STOCKWERK IN CALPE Wunderschöne Bungalow-Apartments im ob…
$313,012
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Haus 5 zimmer in Calp, Spanien
Haus 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 421 m²
Etagenzahl 3
Das Haus ist auf verschiedenen Ebenen gebaut, verfügt über eine Fläche von 421 qm, besteht a…
$2,14M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Diese exklusiven Villen im charmanten Pueblo Mascarat bieten eine privilegierte Lage mit Mee…
$3,06M
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Villa 4 zimmer in Calp, Spanien
Villa 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöses Stadthaus mit privater Dachterrasse, Garage, Gemeinschaftspool und Sportplatz in …
$533,543
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Haus 7 zimmer in Calp, Spanien
Haus 7 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 2 600 m²
Etagenzahl 3
Diese prächtige Villa, auf einem Grundstück von 2600 m2, befindet sich auf drei Etagen wie f…
$2,30M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Zweigeschossiges Haus mit 4 Schlafzimmern, jede Etage mit separatem Eingang. Wir haben eine …
$664,429
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Gelegen in het charmante Calpe, presenteert dit exclusieve vastgoedaanbod drie onafhankelijk…
$1,10M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
NEU GEBAUTE LUXUSVILLA IN BENNISA Luxus-Neubau-Villa zum Verkauf in Benissa, mit fr…
$2,96M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 489 m²
$1,98M
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Haus 5 zimmer in Calp, Spanien
Haus 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 680 m²
Im Herzen der renommierten Costa Blanca Norte definiert diese prächtige Villa Exklusivität, …
$4,05M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
NEUBAU-VILLA IN CALPE Neubauvilla in einer der von allen Bewohnern Calpes bevorzugten …
$1,40M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 427 m²
Gelegen in het prachtige Calpe, bieden deze exclusieve villa's een bevoorrechte locatie met …
$1,79M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese exklusive Villa liegt in der schönen Calpe und bietet eine erstklassige Lage nur 1 km …
$3,68M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 249 m²
Neubauvilla zum Verkauf in Calpe – Modernes Design nur 900 m vom Strand entfernt Exklus…
$1,77M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 410 m²
LUXE VILLA MET UITZICHT OP ZEE Moderne vrijstaande luxe villa met prachtig uitzicht op…
$2,15M
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Haus 4 zimmer in Calp, Spanien
Haus 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Diese 6 exklusiven neuen Villen befinden sich in einer privilegierten Lage neben dem Hafen, …
$3,06M
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Villa in Calp, Spanien
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Anzahl der Badezimmer 4
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Calp, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Luxe appartementen en villa's aan zee in Mascarat, Calpe: het mediterrane leven opnieuw gede…
$3,03M
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Haus 4 zimmer in Calp, Spanien
Haus 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Diese 6 exklusiven neuen Villen befinden sich in einer privilegierten Lage neben dem Hafen, …
$2,89M
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