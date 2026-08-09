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Häuser in Pilar de la Horadada, Spanien

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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
$391,539
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$328,183
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
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TekceTekce
Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$362,741
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
$362,741
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Neubau-Bungalows zum Verkauf in Pilar de la Horadada, 3 km vom Strand entfernt Bout…
$428,667
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Neubau-Bungalows im Lo Romero Golf Resort, Pilar de la Horadada Moderne Neubauten direkt ne…
$328,530
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Nieuwbouwwoningen op slechts 200 meter van het strand van Las Higuericas Moderne woning…
$429,131
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 263 m²
In der charmanten Umgebung von Pilar de la Horadada bietet dieser Wohnkomplex eine Auswahl a…
$395,221
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stilvolle Wohnungen mit 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Pilar de la Horadada Elegante Wohnu…
$573,065
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villa mit großer Dachterrasse, großem Garten und privatem Pool in Strandnähe …
$622,323
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Exclusieve nieuwbouwwoningen met privézwembad in Pilar de la Horadada, op 2 km van het stran…
$427,032
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Moderne Stadthäuser und Duplexs neuer Bau befinden sich in der ruhigen Gegend von Pilar de l…
$420,843
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Bungalow 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Exklusive Wohnanlage von Neubauten in Pilar de la Horadada an der schönen Costa Blanca. Das …
$324,137
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Diese neu gebaute Wohnanlage bietet moderne Bungalows nur 2 km vom Strand entfernt, ideal fü…
$396,345
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Bungalow 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Einzigartiger Stil und einzigartige Architektur definieren dieses exklusive neue Gebäude in …
$312,873
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Neubau einer Bungalow-Wohnanlage in Pilar de la Horadada Exklusive moderne Bungalow…
$348,803
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Villa in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Villa
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
NIEUWBOUW VILLA'S IN MIL PALMERAS Nieuwbouw villa's in Mila Palmeras, ontworpen om te g…
$651,099
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Haus 3 zimmer in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Haus 3 zimmer
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Dieses Wohnprojekt ist für maximalen Genuss des mediterranen Klimas konzipiert. Jede Villa v…
$614,256
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Bungalow 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/2
Wir präsentieren einen komfortablen Bungalow in der Wohnanlage MARVIC II in Pilar de la Hora…
$295,694
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Villa 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Elegante freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern in einem Golf Resort in Pilar de la Horadad…
$684,966
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
NEU GEBAUTE WOHNANLAGE IN TORRE DE LA HORADADA Neubau-Wohnanlage mit Bungalow-Apartments un…
$455,491
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Haus 3 zimmer in Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Haus 3 zimmer
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Dieses Wohnprojekt wurde für maximalen Genuss des mediterranen Klimas geschaffen. Jede Villa…
$614,256
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Haus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Haus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Wir bieten einen neuen Komplex von 7 modernen Villen, auf einem Hügel auf der ersten Linie d…
$568,747
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Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Etagenzahl 3
Evo Villas ist eine moderne Wohnanlage in Pilar de la Horadada (Alicante), nur wenige Minute…
$438,023
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Haus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Haus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren eine neue Villa im modernen Stil in Pinar de Campoverde. Villa in einer Eta…
$491,268
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Villa 6 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 6 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Etagenzahl 1
Spektakuläre Villa mit privatem Pool, großzügiger Dachterrasse und wunderschönem Garten in S…
$1,34M
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Haus 5 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Haus 5 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Duplex in einem modernen Wohnkomplex in Pilar de la Horadada. Pilar de la Hora…
$654,190
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Bungalow 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Wir präsentieren eine neue Förderung der modernen Bungalows in Pilar de la Horadada, einer d…
$403,891
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