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Häuser in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
458
1 042 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in Nueva Andalucía. 6 Bett · 6 Bad · 300 m2 gebaut. Präsentiert v…
$1,61M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Aloha. 3 Bett · 2 Bad · 117 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$849,544
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Haus 5 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Sierra Blanca. 5 Bett · 4 Bad · 390 m2 gebaut. Präsentiert von…
$7,51M
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Haus 8 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 8 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 608 m²
8-Zimmer-Villa zum Verkauf in Ojén. 8 Bett · 8 Bad · 608 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE Pro…
$1,39M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 256 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in La Campana. 3 Bett · 2 Bad · 256 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$806,847
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Haus 5 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 023 m²
Villa mit 5 Schlafzimmern zum Verkauf in Nueva Andalucía. 5 Bett · 5 Bad · 1023 m2 gebaut. P…
$8,67M
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Haus 3 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in San Enrique. 3 Bett · 5 Bad · 220 m2 gebaut. Präsentiert v…
$854,173
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Haus 6 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 515 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in Las Brisas. 6 Bett · 7 Bad · 515 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$5,35M
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Haus 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Villa mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in La Campana. 2 Bett · 1 Bad · 67 m2 gebaut. Präsenti…
$485,454
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Haus 2 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
2-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Elviria. 2 Bett · 1 Bad · 95 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$483,233
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Haus 4 Schlafzimmer in Artola, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Artola, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 245 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Hacienda Las Chapas. 4 Bett · 4 Bad · 245 m2 gebaut. Präsentie…
$1,67M
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Haus 4 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Elviria. 4 Bett · 2 Bad · 185 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$2,51M
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Haus 6 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 680 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in Nueva Andalucía. 6 Bett · 7 Bad · 680 m2 gebaut. Präsentiert v…
$7,47M
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Haus 4 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Guadalmina Alta. 4 Bett · 4 Bad · 221 m2 gebaut. Präsentiert v…
$3,00M
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Haus 3 Schlafzimmer in Artola, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Artola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Artola. 3 Bett · 3 Bad · 148 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$745,518
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,87M
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Haus 4 Schlafzimmer in Artola, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Artola, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Marbesa. 4 Bett · 3 Bad · 125 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$865,726
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Haus 9 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 9 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 333 m²
9-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Nueva Andalucía. 9 Bett · 4 Bad · 333 m2 gebaut. Präsentie…
$1,67M
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Haus 6 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 305 m²
Stadthaus mit 6 Schlafzimmern zum Verkauf in Guadalmina Alta. 6 Bett · 4 Bad · 305 m2 gebaut…
$1,67M
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Haus 4 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 413 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Nueva Andalucía. 4 Bett · 5 Bad · 413 m2 gebaut. Präsentiert v…
$3,39M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 409 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 4 Bad · 409 m2 gebaut. Präsentiert v…
$5,19M
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Haus 8 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Haus 8 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 547 m²
8-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Rosario. 8 Bett · 7 Bad · 547 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$2,89M
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Haus 4 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 385 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Nueva Andalucía. 4 Bett · 5 Bad · 385 m2 gebaut. Präsentiert v…
$4,04M
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Haus 4 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Elviria. 4 Bett · 3 Bad · 234 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$1,96M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Guadalmina Alta. 3 Bett · 2 Bad · 300 m2 gebaut. Präsentiert v…
$1,73M
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Haus 3 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Las Chapas. 3 Bett · 3 Bad · 260 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$1,55M
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Haus 5 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 358 m²
Villa mit 5 Schlafzimmern zum Verkauf in Nueva Andalucía. 5 Bett · 6 Bad · 358 m2 gebaut. Pr…
$3,45M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 3 Bett · 3 Bad · 145 m2…
$736,079
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Haus 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
2-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Tolox. 2 Bett · 1 Bad · 100 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$167,372
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Haus 6 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 276 m²
6-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Montejaque. 6 Bett · 2 Bad · 276 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$167,372
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Eigenschaftstypen in Marbella

villen
cottages
bungalows
reihenhäuser
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Immobilienangaben in Marbella, Spanien

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