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Häuser in Los Alcazares, Spanien

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338 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Haus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Dieses exklusive Wohnprojekt befindet sich in Serena Golf, einer der begehrtesten Gegenden a…
$653,051
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Nieuwbouwwilla’s met privézwembad nabij La Serena Golf in Los Alcázares Exclusief boetiekpr…
$495,259
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Die Wohnanlage befindet sich im Gebiet Serena Golf in Los Alcázares, im bewohnten und ruhige…
$531,687
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Nieuwbouwwoningen nabij Serena Golf in Los Alcázares Moderne villa's op een toplocatie aan …
$802,705
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, im bewohnten und…
$549,025
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Haus 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Haus 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Das Haus in zwei Etagen mit modernem Design, einer Fläche von 105 Quadratmetern. m, besteht …
$432,285
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, in der bewohnten…
$537,467
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Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
$364,803
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Haus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Haus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Entdecken Sie diese exklusiven Neuentwicklungen im privilegierten Gebiet von Los Alcazares i…
$624,039
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 178 m²
$692,956
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Neubauwohnungen und Villen direkt am Golfplatz in Los Alcázares an der Costa Cálida Exklusi…
$646,898
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Villa 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Villa 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 1
Moderne Villa mit privatem Pool, großer Terrasse, Gartenparkplatz und herrlichem Blick auf d…
$673,159
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Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Neue Wohnanlage neben dem La Serena Golf Club, Los Alcazares. Dieser exklusive neue Komplex …
$309,303
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 232 m²
Neu gebaute Villen in der Nähe von La Serena Golf Club und dem Strand in Los AlcazaresEntdec…
$547,608
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 228 m²
Neue Wohnanlage in der Nähe von La Serena Golf, Los Alcazares20 freistehende Villen in einem…
$807,382
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
$648,724
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Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 81 m²
$464,564
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Haus 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Nieuwbouwwoningen met privézwembad bij Serena Golf-Los Alcazares Boutique collectie van mod…
$544,602
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Neue Villen im Ibiza-Stil in Los AlcazaresZweistöckige Villen im Stil von Ibiza, 3 Schlafzim…
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Die Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf in Los Alcazares, in der bewohnten un…
$537,467
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern, Meerblick und Garage. Spektakuläres Stadthaus nur wenige Mete…
$367,389
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Haus 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Haus 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Entdecken Sie dieses herrliche neue 4-Zimmer-Haus, entworfen für maximalen Komfort und Leben…
$450,778
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Haus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Haus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Diese Lage verfügt über eine Vielzahl von Immobilien iserta, die unterschiedliche Bedürfniss…
$459,621
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
NEUBAU VILLEN IN LOS ALCAZARES Neubau einer freistehenden Villa auf einem großzügigen Grun…
$461,750
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Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
$329,488
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Nieuwbouw wooncomplex nabij Serena Golf en de Mar Menor in Los Alcazares Modern won…
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
NIEUWBOUW VILLA'S IN LOS ALCAZARES Nieuwbouwproject van 12 exclusieve vrijstaande villa…
$766,169
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Reihenhaus in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Eine Wohnanlage mit Quad-Häusern, gelegen in der Umgebung von Serena Golf in Los Alcázares. …
$540,821
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Haus 4 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Haus 4 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Etagenzahl 2
Das Haus in zwei Etagen mit modernem Design, einem Wohnbereich von 101 Quadratmetern, besteh…
$404,429
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Haus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Haus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Entdecken Sie beeindruckende neue freistehende und inline Villen in einer Etage mit einem So…
$600,922
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