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Häuser in San Pedro del Pinatar, Spanien

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251 immobilienobjekt total found
Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Neue Villen in San Pedro del Pinatar mit privatem PoolModernes Design und exzellente LageDie…
$614,425
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Haus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Haus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Eine einmalige Gelegenheit! Möbliert und ausgestattet mit einer modernen Halbhausvilla mit 3…
$462,221
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Exklusive Neubau-Bungalows mit privatem Pool in San Pedro del Pinatar Entdecken Sie…
$341,650
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Haus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Das Haus mit modernem Design, mit einer Fläche von 108 Quadratmetern. m, besteht aus einem W…
$420,843
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Moderne Neubau-Bungalows zum Verkauf in San Pedro del Pinatar in Strandnähe Mediterranes Wo…
$366,877
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Reihenhaus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Tauchen Sie ein in eine neue Lebensweise, in der Innovation und Design einen wirklich einzig…
$444,884
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TekceTekce
Haus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Haus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Entdecken Sie diesen exklusiven Neubaukomplex in San Pedro del Pinatar, einem der begehrtest…
$439,220
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Bungalow 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 2/2
Villas Joblán vorstellen 2 - moderne Bungalows in San Pedro del Pinatar. Villas Joblán 2 ist…
$346,637
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 83 m²
Neue Bungalows in San Pedro del Pinatar – Luxus und Natur am MeerFavorable Lage in der Nähe …
$349,736
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Haus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Haus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 229 m²
Exklusives Angebot - moderne Viertel von vier neuen Häusern, in einem Wohngebiet in der Nähe…
$565,207
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Haus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Haus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Komplex von einzelnen Villen in einer ruhigen Wohngegend von …
$491,233
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Neubau-Doppelhaushälften mit privatem Pool in San Pedro del Pinatar Moderne Häuser …
$440,848
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Reihenhaus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Reihenhaus am Strand mit 2 Schlafzimmern, Sonnenterrasse und privatem Parkplatz in El Mojón,…
$341,377
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Bungalow 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Wir freuen uns, einen neuen Wohnkomplex in der charmanten Stadt San Javier in der Region Mur…
$315,429
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Haus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Haus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Komplett neu und bereit zu betreten, moderne und moderne Villa mit 3 Schlafzimmern, ein im E…
$456,558
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Bungalow 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
Villas Joblán vorstellen 2 - moderne Bungalows in San Pedro del Pinatar. Villas Joblán 2 ist…
$311,962
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Bungalow 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Entdecken Sie eine exklusive Sammlung von Boutique-Residenz an der Costa Calida, nur 600 m v…
$375,533
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Bungalow 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Moderne Bungalows ein paar Schritte vom Meer im Süden der Costa Blanca. Der neue Wohnkomplex…
$319,012
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
In der charmanten Stadt San Pedro del Pinatar gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von 1…
$513,146
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Gelegen in het charmante stadje San Pedro del Pinatar, bieden deze geschakelde woningen een …
$438,192
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Diese freistehenden Häuser im charmanten San Pedro del Pinatar bieten eine ideale Umgebung f…
$563,884
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Nieuwbouw bungalows in Lo Pagan: Modern wonen dichtbij het strand Bevoorrechte locatie in L…
$302,278
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Nieuwbouwwoningen te koop in Lo Pagan, vlakbij het strand en de jachthaven Modern wooncompl…
$328,899
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Bungalow 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/2
Ein neuer Bungalow in San Pedro del Pinatar 300 Meter vom Meer entferntBungalow mit einer Fl…
$261,619
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Moderne nieuwbouwwoningen te koop in San Pedro del Pinatar, vlakbij het strand Medi…
$371,124
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Haus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Haus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Entdecken Sie ein einzigartiges Projekt moderner freistehender Villen in einer der beliebtes…
$936,174
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Haus 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Haus 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Entdecken Sie ein einzigartiges Projekt moderner freistehender Villen in einem der begehrtes…
$947,733
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Nieuwbouwwoningen met privézwembad in San Pedro del Pinatar Exclusieve boetiekwonin…
$380,785
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Bungalow 3 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow 3 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Willkommen in einem einzigartigen Apartmentkomplex in der charmanten Stadt San Pedro del Pin…
$260,065
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Villa 5 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 5 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Einfamilienvillen mit 4 Schlafzimmern und privatem Pool in San Pedro del Pinatar zu verkaufe…
$1,02M
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