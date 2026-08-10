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Häuser in la Marina Alta, Spanien

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Calp
173
Javea
87
Denia
47
791 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
In Alicante, in der Gegend von El Verger gelegen, ist dieses neue Bauprojekt ein innovatives…
$583,700
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Haus 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Haus 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 599 m²
Entdecken Sie eine Residenz, die den modernen mediterranen Luxus neu erfindet, in der sich A…
$3,01M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 599 m²
In der exklusiven Gegend von Cumbre del Sol gelegen, bietet diese Villa ein einzigartiges Wo…
$3,00M
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TekceTekce
Haus 3 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Haus 3 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 588 m²
Entdecken Sie eine Residenz, die modernen mediterranen Luxus neu definiert, wo Architektur, …
$2,50M
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Reihenhaus 2 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Entdecken Sie eine exklusive Neubauwohnanlage in El Verger, bestehend aus 26 Stadthäusern un…
$310,922
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Villa in els Poblets, Spanien
Villa
els Poblets, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Wir präsentieren die Villas de Obra Nueva in Els Poblets, einem exklusiven Komplex von vier …
$553,375
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Haus 4 zimmer in Benissa, Spanien
Haus 4 zimmer
Benissa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 313 m²
Etagenzahl 2
Das Haus in drei Etagen hat eine Fläche von 313.34 m2, besteht aus drei Schlafzimmern (zwei …
$1,73M
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Haus 3 zimmer in Calp, Spanien
Haus 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 164 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren ein Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und Ifach-Rock in Calpe - ein be…
$517,817
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Villa in Teulada, Spanien
Villa
Teulada, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 489 m²
Komfortable und moderne Villa mit privatem Pool, 5 Schlafzimmern, auf einem völlig flachen G…
$1,72M
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Haus 9 zimmer in Calp, Spanien
Haus 9 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Wir präsentieren eine geräumige komfortable Villa mit Meerblick in Calpe - ein beliebtes Rei…
$853,291
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Haus 3 zimmer in Benissa, Spanien
Haus 3 zimmer
Benissa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 545 m²
In der charmanten Gegend von Benissa bieten diese exklusiven Unterkünfte eine einzigartige K…
$2,02M
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 426 m²
Diese Luxusvilla befindet sich in einem der exklusivsten Gegenden von Calpe, die perfekte Ko…
$3,29M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Villa in Javea, mit einer Fläche von 152 m2. In unmittelbarer Nähe zu allen notwendigen Dien…
$859,175
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Reihenhaus 3 zimmer in Denia, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Denia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Genießen Sie das Leben ein paar Schritte vom Mittelmeer in einem einzigartigen Komplex von H…
$456,558
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Luxuriöse Neubau-Villen mit Meerblick in Benitachell Exklusive Villen in Golden Valley, Pob…
$1,08M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 770 m²
Gelegen op een verhoogd perceel, biedt deze villa een vrij uitzicht op de zee, het natuurpar…
$3,59M
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Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 716 m²
Contemporary Villa met Panoramisch Zeezicht in La Fustera, Benissa Costa Deze exclusieve nie…
$3,29M
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Haus 4 zimmer in Benissa, Spanien
Haus 4 zimmer
Benissa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren eine komfortable Villa in der Anlage Residencial Fanadix in Benissa. Dies i…
$847,602
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
In der charmanten Stadt Calpe gelegen, bietet diese exklusive Sammlung von drei freistehende…
$1,37M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 491 m²
In der exklusiven Gegend von Cumbre del Sol gelegen, bietet diese Villa ein einzigartiges Wo…
$2,29M
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Haus 4 zimmer in Benissa, Spanien
Haus 4 zimmer
Benissa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 548 m²
Entdecken Sie eine elegante Villa in Benissa in Alicante, die einen herrlichen Blick auf das…
$3,18M
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Villa 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in Cumbre del Sol Dieser Standort in B…
$2,46M
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Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Een huis met ziel, een huis dat je omarmt Volgens de legende klom er lang geleden, op de he…
$2,59M
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Haus 4 zimmer in Benissa, Spanien
Haus 4 zimmer
Benissa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 557 m²
Wir präsentieren Ihnen diese beeindruckende neue Villa, in der modernes Design mit der medit…
$2,51M
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Villa in Benissa, Spanien
Villa
Benissa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 502 m²
Luxe, moderne villa met panoramisch uitzicht op zee in Montemar, Benissa Exclusieve…
$4,28M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 621 m²
Im Residential Resort Cumbre del Sol konstruieren wir Villen für alle Lebensstile. Sie müsse…
$3,22M
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Villa in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Genießen Sie die Ruhe dieser wunderbaren Villa mit seiner hervorragenden Funktion - eine ate…
$854,276
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
Dieses Projekt befindet sich in einem der bei allen Bewohnern von Calpe bevorzugten Wohngebi…
$1,37M
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Villa in Javea, Spanien
Villa
Javea, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Entdecken Sie dieses exklusive, neu gebaute Haus, das in einer einzigartigen natürlichen Umg…
$970,342
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Villa in Calp, Spanien
Villa
Calp, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 410 m²
Diese neue Villa befindet sich in einem privaten Komplex von sechs Luxusimmobilien in der sc…
$2,16M
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Eigenschaftstypen in la Marina Alta

villen
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in la Marina Alta, Spanien

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