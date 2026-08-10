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Badalona
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Sant Cugat del Valles
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121 immobilienobjekt total found
Villa in Vallromanes, Spanien
Villa
Vallromanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 540 m²
Nur 20 km von Barcelona entfernt, in einer exklusiven Wohngegend des renommierten Golfclubs …
$1,51M
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Villa 6 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Villa 6 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Villa in Premià de Dalt in der Nähe der Küste und von Naturparks Die Gegend um Premià de Dal…
$2,58M
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Villa in Martorell, Spanien
Villa
Martorell, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 460 m²
Haus in der Stadt Martorel in der Provinz Barcelona. Die Gesamtfläche beträgt 460 Quadratmet…
$936,890
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 349 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Eckvilla aus dem Jahr 1996 in d…
$1,37M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des malerischen San Javier erwartet Sie ein Wohnprojekt mit 27…
$398,464
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Objektbeschreibung: Dieses außergewöhnliche Haus mit einer Gesamtfläche von 360 m² (255 m² W…
$846,022
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Villa in Calella, Spanien
Villa
Calella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Exklusives Haus in Calella Dieses eindrucksvolle, 2006 erbaute Zweifamilienhaus bietet eine …
$741,268
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Villa in Sant Pol de Mar, Spanien
Villa
Sant Pol de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 641 m²
Eine wirklich einzigartige Immobilie, in der Privatsphäre, atemberaubender Meerblick und pri…
$2,05M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 9
Fläche 706 m²
$3,46M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 900 m²
$11,70M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 900 m²
Modernes großes Haus in der Elite-Bereich von Pedralbes in Barcelona. Das Anwesen bietet ein…
$10,47M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 214 m²
$2,11M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 234 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eines der letzten verfügbaren Häuser dieses prest…
$710,156
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Städtchen Orihuela bietet sich Ihnen die einmalige Gelegen…
$319,684
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Villa in Teia, Spanien
Villa
Teia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
In einer der ruhigsten und begehrtesten Wohngegenden von Teia gelegen, bietet dieses exklusi…
$2,85M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Objektbeschreibung: In einem geschlossenen und sicherheitsüberwachten Bereich in Roldán bei …
$449,842
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 242 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Orihuela gelegen, bieten diese exklusiven Villen…
$1,14M
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Doppelhaus 5 zimmer in Barcelona, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 368 m²
Stockwerk 6/7
Wohnungen in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten, Kultur und Stadtleben in Barcelona Die Umge…
$13,81M
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 1 216 m²
In einer der exklusivsten und Wohngegenden von Pedralbes ist diese neu gebaute Luxusvilla. D…
$23,47M
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Villa in Vilassar de Dalt, Spanien
Villa
Vilassar de Dalt, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 386 m²
Dieses elegante, moderne Einfamilienhaus in einer der besten Gegenden von Vilassar de Dalt k…
$1,51M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen der spanischen Stadt Roldán entsteht ein exklusiver Komplex lu…
$362,956
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Bungalow mit vier Zimmern und ei…
$407,027
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Villa in Barcelona, Spanien
Villa
Barcelona, Spanien
Schlafräume 8
Fläche 520 m²
$4,58M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Objektbeschreibung: In der exklusiven Gegend von Los Guardianes gelegen, bietet diese Wohnan…
$398,464
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 102 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen der Costa Cálida, im ruhigen und exklusiven Viertel Los Alcáza…
$560,018
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Villa in Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Villa
Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 755 m²
Elegante mediterrane Villa mit Meerblick und eigenem ParkEine einzigartige Premium-Residenz …
$7,08M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Objektbeschreibung: In der attraktiven Lage von Los Alcázares in der Region Murcia entsteht …
$640,967
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Villa in Badalona, Spanien
Villa
Badalona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 314 m²
Ein Haus im Stadtteil Pep Ventura in Badalona in den Vororten von Barcelona. Die Gesamtfläch…
$739,375
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Ort Benijófar gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage 1…
$530,904
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Villa in Bellaterra, Spanien
Villa
Bellaterra, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 806 m²
$1,52M
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