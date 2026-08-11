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Häuser in el Campello, Spanien

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48 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 7 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 750 m²
Etagenzahl 2
Wunderschöne Villa mit herrlichem Meerblick in der Stadt El Campello. Ideale Lage, nur 30 Mi…
$4,39M
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Wir präsentieren Ihnen ein neues Anwesen in einem der wünschenswertsten Gegenden der Costa B…
$774,414
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Wir präsentieren Ihnen das neueste Gebäude in einem der begehrtesten Gegenden der Costa Blan…
$1,04M
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TekceTekce
Haus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$658,830
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 293 m²
In der privilegierten Gegend von El Campello bietet diese exklusive Sammlung von 14 Stadthäu…
$619,234
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Zum Verkauf steht ein prächtiges, komplett renoviertes Ferienhaus in der charmanten Gegend v…
$635,135
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 236 m²
Moderne und helle Villa mit privatem Pool, großer Terrasse, Parkplatz für zwei Autos und ein…
$716,622
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause in El Campello. Wir präsentieren ein neues Projekt in einem …
$1,14M
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Haus 4 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 396 m²
Wir bieten Ihnen ein exklusives Chalet moderner Art mit geräumigen Zimmern und funktionalem …
$895,778
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzigartige N…
$610,921
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Dieses exklusive Wohngebiet befindet sich in der renommierten Gegend von Alicante und bietet…
$1,21M
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 8
Fläche 400 m²
Das Anwesen verfügt über mehr als 350 m2 Wohnfläche und 1400 m2 Gelände. Das Haus ist im mod…
$2,58M
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Entdecken Sie diese fantastische Wohnung, perfekt für einen echten mediterranen Lebensstil d…
$1,13M
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Herrenhaus 4 zimmer in el Campello, Spanien
Herrenhaus 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
❗️❗️❗️ ❗️❗️❗️➡️+ 60 кв.➡️🏚💶 Стои▶️ ➖➖яотариус
$637,675
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Haus 4 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
In Cala d’Or (El Campello, Alicante) beginnt ein exklusives Projekt, limitiert auf 14 Wohnei…
$1,11M
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Haus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$647,272
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer, 3 BadezimmerBaufläche: 265 m2Nützliche Fläche: 241 m2Grundstücksgröße: 800 m…
$1,22M
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzig…
$669,036
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Haus 5 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 5 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Etagenzahl 4
Wir präsentieren eine neue moderne Villa auf der ersten Linie des Meeres in der Stadt in El …
$2,05M
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Haus in el Campello, Spanien
Haus
el Campello, Spanien
Fläche 90 m²
Einzigartige Gelegenheit vor dem Strand von El Campello, in Alicante auch bekannt als die St…
$768,624
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Reihenhaus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$624,155
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 299 m²
Dieser exklusive gated Komplex bietet fünf einzigartige Villen mit atemberaubendem Meerblick…
$884,032
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Reihenhaus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$785,973
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Villa in el Campello, Spanien
Villa
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Villa offen in Glas, um den weiten Panoramablick auf das Meer und den herrlichen Campello zu…
$1,21M
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Exklusive Strandvillen in El Campello an der Costa Blanca Entdecken Sie eine einzig…
$614,140
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Reihenhaus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$624,155
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Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
In der privilegierten Gegend von El Campello bietet diese exklusive Sammlung von 14 Stadthäu…
$623,847
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Haus 4 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 4 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$1,02M
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Haus 3 zimmer in el Campello, Spanien
Haus 3 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 141 m²
Entdecken Sie ein neues Zuhause in El Campello. Wir präsentieren Ihnen einen Neubau in einem…
$809,090
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Reihenhaus 2 zimmer in el Campello, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
el Campello, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Elysium ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex an der Mittelmeerküste in der Gegend von Cala d…
$658,830
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