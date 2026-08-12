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Marbella
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Estepona
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San Pedro Alcantara
456
Fuengirola
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3 205 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
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Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Calahonda. 4 Bett · 3 Bad · 159 m2 gebaut. Präsentiert von…
$604,244
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Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Haus 4 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in La Duquesa. 4 Bett · 4 Bad · 210 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$1,33M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 4 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentie…
$1,39M
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Haus 5 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 326 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Rosario. 5 Bett · 5 Bad · 326 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$2,40M
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Haus 5 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 327 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Los Pacos. 5 Bett · 3 Bad · 327 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$1,13M
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Haus 5 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 568 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Benahavís. 5 Bett · 6 Bad · 568 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$4,47M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 3 Bett · 2 Bad · 170 m2…
$1,33M
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Haus 3 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Manilva. 3 Bett · 3 Bad · 207 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$565,162
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Haus 3 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Alhaurín de la Torre. 3 Bett · 3 Bad · 177 m2 gebaut. Präsenti…
$705,008
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Haus 4 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Istán. 4 Bett · 3 Bad · 209 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$981,310
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Haus 6 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 482 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in Sierrezuela. 6 Bett · 7 Bad · 482 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$2,19M
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Haus 4 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 427 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Benahavís. 4 Bett · 4 Bad · 427 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$3,34M
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Haus 4 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 761 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Los Monteros. 4 Bett · 5 Bad · 761 m2 gebaut. Präsentiert von …
$6,35M
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Haus 6 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 038 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in Paraiso Alto. 6 Bett · 8 Bad · 1038 m2 gebaut. Präsentiert von…
$4,62M
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Haus 5 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Sierra Blanca. 5 Bett · 4 Bad · 390 m2 gebaut. Präsentiert von…
$7,51M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Aloha. 3 Bett · 2 Bad · 117 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$848,648
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Haus 6 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 886 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in Los Arqueros. 6 Bett · 9 Bad · 886 m2 gebaut. Präsentiert von …
$4,61M
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Haus 8 Schlafzimmer in Periana, Spanien
Haus 8 Schlafzimmer
Periana, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 990 m²
8-Zimmer-Villa zum Verkauf in Cortijo Blanco. 8 Bett · 8 Bad · 990 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$6,81M
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Haus 3 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Cancelada. 3 Bett · 2 Bad · 122 m2 gebaut. Präsentiert von…
$635,043
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Haus 6 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 120 m²
Villa mit 6 Schlafzimmern zum Verkauf in Málaga Ciudad. 6 Bett · 3 Bad · 1120 m2 gebaut. Prä…
$1,44M
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Haus 6 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 399 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Paraiso. 6 Bett · 7 Bad · 399 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$4,27M
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Haus 4 Schlafzimmer in Malaga, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Malaga, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 191 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Málaga Centro. 4 Bett · 4 Bad · 191 m2 gebaut. Präsentiert…
$1,15M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,88M
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Haus 6 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 305 m²
Stadthaus mit 6 Schlafzimmern zum Verkauf in Guadalmina Alta. 6 Bett · 4 Bad · 305 m2 gebaut…
$1,67M
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Haus 4 Schlafzimmer in Torremolinos, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Torremolinos, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Montemar. 4 Bett · 3 Bad · 187 m2 gebaut. Präsentiert von …
$1,15M
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 505 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Coín. 4 Bett · 3 Bad · 505 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE Pro…
$2,22M
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Haus 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Faro. 3 Bett · 2 Bad · 100 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$1,03M
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Haus 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 358 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Campo Mijas. 3 Bett · 4 Bad · 358 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$1,62M
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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 219 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in La Cala. 4 Bett · 3 Bad · 219 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$577,921
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Eigenschaftstypen in Malaga

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