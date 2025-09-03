Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
65
Altea
253
la Nucia
144
la Vila Joiosa Villajoyosa
34
1 767 immobilienobjekte total found
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 351 m²
Im Zentrum von Albir steht diese große Villa. Die Villa ist derzeit in zwei separate Einh…
$511,460
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 307 m²
Wir haben Ihre neuen Luxusvillen in Polop! Wir präsentieren Ihnen dieses neue Gebäude exklus…
$784,626
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Diese Villa befindet sich in der berühmten Urbanisation Bello Horizonte, zwischen La Nucia, …
$459,152
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 288 m²
Hier haben wir eine schöne Villa in La Nucia. Die Villa liegt zwischen La Nucia und Altea. D…
$459,152
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Neues Projekt moderner Familienhäuser mit exklusivem Design, denn Sie können die Details Ihr…
$394,638
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Ein schönes großes Familienhaus mit 3 Schlafzimmern, im schönen Viertel von La Nucia Dieses…
$494,024
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Eine schöne, brandneue Villa in La Nucia. Es ist ideal in einer ruhigen, sonnigen Umgebung …
$684,659
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 263 m²
Schöne Villa zum Verkauf in einer ruhigen Gegend von La Nucia, nur wenige Autominuten von Ge…
$668,385
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Am Fuße des Sleeping Lion liegt eine Urbanisation namens La Alberca de Polop, mit spektakulä…
$610,265
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
Schöne spanische Villa mit zwei separaten Gästeapartments. Das Haus hat insgesamt 218m2 mit …
$900,481
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Polop Villa, völlig neu. Die Villa ist eine brandneue zweistöckige Konstruktion in Polop. Be…
$639,325
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Ein exklusives Projekt von 12 unabhängigen Villen im Bau. Sie genießen große offene Räume…
$726,506
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Dieses Haus liegt ideal in der Nähe von Albir. Es gibt ein Wohnzimmer mit einem Essbereich,…
$406,843
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Modernes Familienhaus in einer schönen Urbanisation in der Nähe der Berge von Albir. Das Hau…
$534,708
Reihenhaus in la Nucia, Spanien
Reihenhaus
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Eine moderne Design- und Baudörfchen-Entwicklung, wo Sie das Klima genießen können, mit exze…
$441,716
Reihenhaus in la Nucia, Spanien
Reihenhaus
la Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Fantastisches Familienhaus in La Nucia mit 3 Schlafzimmern und 3,5 Bädern, komplett renovier…
$392,914
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Eine schöne Villa mit allem auf einer Etage, mit Gästehaus, zwischen Alphas und Albir. Eine…
$652,546
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Schöne Villa in der Urbanisation von San Rafael in Alfaz del Pi. Diese Villa verfügt über z…
$924,116
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Dieses Haus befindet sich in einer berühmten Urbanisation in Polop. Die Villa besteht aus d…
$511,460
Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Hier haben wir eine schöne Villa zum Verkauf in Polop. Geräumige Villa erstreckt sich über …
$742,780
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Deze villa is gemaakt voor u, als u op zoek bent naar een investering die u meer dan 45.000 …
$881,066
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 366 m²
Schöne Villa in seinem spanischen Stil befindet sich in einer der besten Orte von Albir. Die…
$784,626
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 227 m²
Diese schöne Villa befindet sich im sehr beliebten Stadtteil Bello Horizonte von La Nucia. …
$924,116
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 317 m²
Eine Villa im ländlichen Stil zwischen La Nucía und Altea! Diese fantastische Villa mit ein…
$633,242
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 620 m²
Diese Villa besteht aus zwei Etagen und auf einem Grundstück von ca. 1.100m2. Im Erdgeschoss…
$870,645
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Willkommen in einem modernen Villakomplex im Zentrum von La Nucia, aber in einer ruhigen Geg…
$592,829
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Villa in La Nucia von außergewöhnlicher Qualität. Dieses Haus ist in zwei geteilt mit im …
$976,424
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 379 m²
Schöne präsentierte freistehende Villa in Alphas del Pi an der Costa Blanca. Es befindet si…
$842,747
Villa in lAlfas del Pi, Spanien
Villa
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 359 m²
Eine schöne Villa in Alfaz del Pi mit der besten Lage. Dieses Haus ist in zwei Wohnungen mi…
$1,04M
Villa in la Nucia, Spanien
Villa
la Nucia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Charmante Villa in La Nucia. Eine komplett renovierte Villa. Das Haus verfügt über eine mod…
$680,010
