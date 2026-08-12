Berghütte kaufen in Spanien

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Torrevieja
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Marbella
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Valencia
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323 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Villa 6 zimmer in Casares, Spanien
Villa 6 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 713 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige Villa am Golfplatz mit herrlichem Blick in Casares Diese schlüsselfertige Anla…
$7,50M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Diese neu erbaute, freistehende Villa direkt am Meer mit traumhaftem Ausblick befindet sich …
$2,08M
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 119 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,15M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 626 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige schlüsselfertige Villen am Golf in Estepona Dieses Projekt mit schlüsselfertigen…
$2,77M
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Villa 8 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 8 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 606 m²
Eine außergewöhnliche neu gebaute Villa mit privatem Pool, atemberaubender Aussicht und eine…
$4,22M
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Villa 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Villa 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Villa mit einer Dachterrasse und großartigem Seeblick, privatem Pool und charma…
$667,196
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Villa 6 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 6 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 505 m²
Etagenzahl 2
Villen im Bau mit Meerblick und Hoher Qualität in Begehrter Community in Fuengirola Dieses h…
$3,42M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Häuser mit Malerischer Aussicht in der Natürlichen Umgebung von Mijas Das Proje…
$1,11M
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Villa 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Cumbre del Sol, Alicante Diese e…
$3,20M
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Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,28M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse Villa mit großem Infinity-Pool und atemberaubendem Meerblick, umgeben von Natur …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Erstaunliche Villa mit privatem Pool, sonniger Dachterrasse und offenem Wohnen in einer ruhi…
$372,309
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Villa 5 zimmer in Benijofar, Spanien
Villa 5 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Exklusive Villa mit privatem Pool, traumhaftem Garten und großer Dachterrasse in Golfplatznä…
$647,262
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Villa 4 zimmer in San Javier, Spanien
Villa 4 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Fantastische Villa mit privatem Schwimmbad, Dachterrasse und offenem Wohnraum, gelegen in ei…
$457,081
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Haus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Haus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 341 m²
Etagenzahl 3
Nachhaltige Villen am Golf mit malerischem Meerblick in Estepona Dieses neue Projekt befinde…
$1,79M
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Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 740 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Luxusvilla mit Infinity-Pool, großzügigen Terrassen und traumhaftem Meerblick i…
$2,78M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 683 m²
Etagenzahl 2
Große Deluxe-Villa in Marbella mit Swimmingpool, Aufzug und Dachterrasse mit herrlichem Pano…
$2,09M
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Herrenhaus 18 zimmer in Benahavis, Spanien
Herrenhaus 18 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 18
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 269 m²
Etagenzahl 3
Meerblick-Mansion mit Tourismuslizenz und Ausgezeichneter Lage in Benahavis Die Mansion lieg…
$16,33M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
High-End-Design-Villa mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick in einem Golfresort i…
$1,72M
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Reihenhaus 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
Neue Stadthäuser in begehrter Strandlage in Almuñecar Dieses neue Projekt befindet sich in d…
$489,545
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Villa 6 zimmer in Ojen, Spanien
Villa 6 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 917 m²
Etagenzahl 3
Villen mit privaten Pools in einem Reich Ausgestatteten Komplex in Ojen Ojen ist ein naturbe…
$5,50M
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Villa 4 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 4 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 272 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, Meerblick und Endlospool in Benitachell, Cumbre del Sol Diese eta…
$2,94M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Superior-Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Fitnessraum, Spa und herrlich…
$1,45M
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Villa 4 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 4 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 631 m²
Spektakuläre Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strand…
$2,47M
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Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Etagenzahl 2
Unglaublich moderne Villa mit großem Infinity-Pool, Garten, Keller und atemberaubendem Panor…
$781,245
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Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 633 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Fitnessstudio, Kinoraum, Spa un…
$3,91M
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Villa 7 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 7 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 506 m²
Luxuriöse freistehende Villa mit 6 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Alicante,…
$4,95M
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Villa 8 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Villa 8 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 329 m²
Etagenzahl 1
Hochwertige Villa mit üppiger Dachterrasse, privatem Pool, Garage und großzügigem Garten in …
$1,46M
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