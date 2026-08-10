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Häuser in Almería, Spanien

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Vera
43
260 immobilienobjekte total found
Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$427,683
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Die Apartments Los Narcisos befinden sich an der südspanischen Küste von Almería nur 600 m e…
$300,534
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$427,662
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Die 9. Phase von Mar de Pulpí, genannt Petunia, verfügt über Gemeinschaftsbereiche mit Gärte…
$250,830
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Es ist ein Wohnkomplex von 54 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, verteilt in 6 Blöcken,…
$315,910
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Die Apartments Los Narcisos befinden sich an der südspanischen Küste von Almería nur 600 m e…
$328,276
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Die 9. Phase von Mar de Pulpí, genannt Petunia, verfügt über Gemeinschaftsbereiche mit Gärte…
$231,180
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 86 m²
Neue Bungalows in Vera Playa, Almeria: moderne Häuser in der Nähe des MeeresModernes Leben i…
$315,115
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Der 8. Bauabschnitt von Mar de Pulpí, auch bekannt als „Las Amapolas“, befindet sich in erst…
$560,611
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
In der charmanten Stadt Vera gelegen, bietet dieser Wohnkomplex eine Vielzahl von Unterkunft…
$285,602
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 116 m²
Es ist ein Wohnkomplex von 54 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, verteilt in 6 Blöcken,…
$204,001
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Der 8. Bauabschnitt von Mar de Pulpí, auch bekannt als „Las Amapolas“, befindet sich in erst…
$360,641
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Die Apartments Los Narcisos befinden sich an der südspanischen Küste von Almería nur 600 m e…
$346,770
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 165 m²
Im Herzen von Vera Playa, in der prestigeträchtigen Urbanisierung von Pueblo Salinas, wurde …
$332,231
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN VERA, ALMERIA Neubau von schönen Villen an der Küste von . Almeria,…
$528,882
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Der 8. Bauabschnitt von Mar de Pulpí, auch bekannt als „Las Amapolas“, befindet sich in erst…
$453,113
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Der 8. Bauabschnitt von Mar de Pulpí, auch bekannt als „Las Amapolas“, befindet sich in erst…
$629,965
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 259 m²
Diese Bungalows in der charmanten Stadt Vera bieten die perfekte Kombination aus Komfort und…
$407,886
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN VERA, ALMERIA Neubau von schönen Villen an der Küste von . Almeria,…
$541,949
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Es ist ein Wohnkomplex von 54 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, verteilt in 6 Blöcken,…
$283,270
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Nieuwbouwwoningen in Vera Playa, Almería: moderne woningen vlakbij de zee Modern wonen in P…
$522,877
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
Genießen Sie das Leben am Meer in diesen mediterranen Häusern, mit geräumigen Terrassen, Sol…
$384,932
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich im charmanten Dorf Poso del Esparto und bietet eine…
$203,614
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Villa 5 zimmer in Cuevas del Almanzora, Spanien
Villa 5 zimmer
Cuevas del Almanzora, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 293 m²
Etagenzahl 1
Großzügige Luxusvilla in einem Golfresort mit großer Terrasse und exklusiver Ausstattung, in…
$1,10M
MwSt.
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Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Neue Bungalows in Vera Playa, Almeria: moderne Häuser in der Nähe des MeeresModernes Leben i…
$350,323
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Bungalow 3 zimmer in Pulpi, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 157 m²
Stockwerk 2/2
Neuer Bungalow in einem Wohnkomplex in Pulpi. Bungalow im zweiten Stock mit einer Gesamtfläc…
$252,574
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Villa 4 zimmer in Cuevas del Almanzora, Spanien
Villa 4 zimmer
Cuevas del Almanzora, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Brandneue, opulente Villa in einem Golfresort mit einer geräumigen Terrasse, einem Gemeinsch…
$401,222
MwSt.
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Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 157 m²
Der 8. Bauabschnitt von Mar de Pulpí, auch bekannt als „Las Amapolas“, befindet sich in erst…
$314,405
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Die Apartments Los Narcisos befinden sich an der südspanischen Küste von Almería nur 600 m e…
$292,443
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Der 8. Bauabschnitt von Mar de Pulpí, auch bekannt als „Las Amapolas“, befindet sich in erst…
$343,302
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Eigenschaftstypen in Almería

villen
bungalows
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Immobilienangaben in Almería, Spanien

mit Garage
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