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Häuser in Murcia, Spanien

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Murcia
263
Fuente Alamo de Murcia
415
Los Alcazares
338
Torre-Pacheco
293
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2 132 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Neubau-Reihenhäuser im Santa Rosalia Lake and Life Resort in Murcia Neubau-Reihenhä…
$530,223
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Bungalow 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen in einem einzigartigen Wohnprojekt in La Pinilla, Murcia, für diejenigen, die ein…
$203,768
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Haus 2 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Haus 2 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Villenanlage, die maximalen Komfort und modernen Stil bi…
$360,507
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Neubau-Reihenhäuser im Santa Rosalia Lake and Life Resort in Murcia Neubau-Reihenhäuser in …
$530,223
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Im Herzen von San Pedro del Pinatara steht ein exklusiver Komplex von zwei modernen Villen f…
$604,026
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Haus 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Willkommen zu Ihrem neuen Start in Harmonie mit der Natur. Entdecken Sie ein einzigartiges W…
$311,823
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TekceTekce
Reihenhaus 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Reihenhaus 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen in Ihrem neuen Leben im Einklang mit der Natur. Entdecken Sie ein einzigartiges W…
$240,126
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Villa in Abanilla, Spanien
Villa
Abanilla, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Geräumiges Stadthaus mit 4 Schlafzimmern in der Nähe von Abanilla . Großes, halbneues Landha…
$302,282
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Neue Villen im mediterranen Stil in San Pedro del PinatarExklusive Wohnanlage von 4 unabhäng…
$943,356
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 96 m²
Dieser exklusive Komplex von Luxus-Zweifamilienvillen bietet einen modernen und funktionalen…
$315,848
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Bungalow 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen zu Ihrem neuen Start in Harmonie mit der Natur. Entdecken Sie ein einzigartiges W…
$203,186
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Villa 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Exquisite freistehende Villen mit 3 Schlafzimmern in San Pedro del Pinatar Costa Cálida Dies…
$525,354
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Villa in Cartagena, Spanien
Villa
Cartagena, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 178 m²
Diese neu gebaute Wohnanlage in La Manga del Mar Menor sollte auf der Wunschliste aller Käuf…
$669,875
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Haus 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
In einer ruhigen und angenehmen Umgebung bietet Fuente Alamo einen exklusiven Komplex von 38…
$389,750
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Haus 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
In der ruhigen und angenehmen Umgebung von Fuente Alamo wird ein exklusiver Komplex von 38 E…
$389,056
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Villa in San Pedro del Pinatar, Spanien
Villa
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Neue Villen in San Pedro del Pinatar mit privatem PoolModernes Design und exzellente LageDie…
$614,425
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Reihenhaus 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der Region Serena Golf von Los Alcazares, im bewohnten und…
$549,025
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Haus 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Neue moderne Villen in der renommierten Anlage Hacienda del Álamo Golf Resort ist eine gesch…
$489,962
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Haus 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Haus 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Entdecken Sie eine exklusive Sammlung unabhängiger Villen in der Entwicklungsregion Murcia, …
$457,656
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Villa in Torre-Pacheco, Spanien
Villa
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Neubau-Freistehende Villen mit privatem Pool in Roldán, Torre-Pacheco Moderne zweistöckige …
$475,843
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Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Nieuwbouwwoningen met privézwembad in San Pedro del Pinatar Exclusieve boetiekwonin…
$380,785
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Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
NEUBAU EINSTÖCKIGER VILLEN IM ALTAONA GOLF RESORT, MURCIA Neubau von schönen Villen in Alt…
$546,353
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Haus 3 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Haus 3 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Willkommen zu Ihrem neuen Start in Harmonie mit der Natur. Entdecken Sie ein einzigartiges W…
$306,044
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Bungalow in Los Alcazares, Spanien
Bungalow
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
$364,803
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Haus 3 zimmer in San Javier, Spanien
Haus 3 zimmer
San Javier, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 96 m²
Leben Sie das ganze Jahr über in diesen exklusiven zeitgenössischen Design Villen in der ruh…
$462,337
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Reihenhaus 4 zimmer in Aguilas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 188 m²
In der charmanten Küstenstadt Aguiles gelegen, bietet dieser exklusive Komplex von 8 Stadthä…
$461,181
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Villa in Murcia, Spanien
Villa
Murcia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Sammlung von 20 eleganten Villen im exklusiven Peraleja Golf…
$728,125
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Villa in Torre-Pacheco, Spanien
Villa
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 308 m²
In der charmanten Gegend von Santa Rosalía, bietet diese exklusive Sammlung von 16 freistehe…
$1,37M
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Haus 3 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Haus 3 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Entdecken Sie herrliche moderne Villen im Bau, in einer privilegierten Lage in der Provinz M…
$595,837
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Villa in Los Alcazares, Spanien
Villa
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Diese exklusive Sammlung von 9 freistehenden Häusern in Los Alcázares bietet eine ideale Lag…
$484,202
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Eigenschaftstypen in Murcia

villen
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