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Häuser in Benidorm, Spanien

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Haus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 342 m²
Tauchen Sie ein in die Exklusivität und den Komfort dieser neuen unabhängigen Villen in Beni…
$1,47M
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Haus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 223 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Projekt, das das Konzept der Exklusivität und Lebensquali…
$1,41M
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Haus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Tauchen Sie ein in die Exklusivität und den Komfort, die diese neuen freistehenden Villen in…
$1,35M
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TekceTekce
Haus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Projekt, das das Konzept der Exklusivität und Lebensquali…
$1,27M
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Haus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 204 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Projekt, das das Konzept der Exklusivität und Lebensquali…
$1,23M
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 205 m²
Neue minimalistische Villa in Benidorm mit privatem PoolModerne eingeschossige Villa nahe de…
$703,112
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Haus 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein geräumiges komfortables Haus in einem beliebten touristischen Ort an de…
$654,190
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Dieses Haus befindet sich auf einem 1700 m2 Dorfgrundstück in Beniudorm. Das Haus ist völlig…
$457,591
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Haus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 226 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Projekt, das das Konzept der Exklusivität und Lebensquali…
$1,41M
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 318 m²
Objektbeschreibung: In der pulsierenden Stadt Benidorm gelegen, bieten diese exklusiven Vill…
$2,28M
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Nils Ott Real Estates
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Haus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 226 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Projekt, das das Konzept der Exklusivität und Lebensquali…
$1,32M
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Haus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 332 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Projekt, das das Konzept der Exklusivität und Lebensquali…
$2,03M
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 344 m²
Gelegen in de levendige stad Benidorm, bieden deze exclusieve villa's een ongeëvenaarde woon…
$2,31M
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 7
Fläche 310 m²
Ein freistehendes Haus mit einer Gästewohnung, getrennt von der Hauptunterkunft, mit herrlic…
$1,86M
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Luxe mediterrane villa in de meest exclusieve wijk van Benidorm. Wij presenteren u deze p…
$1,81M
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 600 m²
Beeindruckende Villa in einem der besten Gegenden von Benidorm. Planta 1: große Küche mit Es…
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Gelegen in de levendige stad Benidorm, bieden deze exclusieve villa's een ongeëvenaarde leve…
$1,25M
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Haus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 3 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 201 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Projekt, das das Konzept der Exklusivität und Lebensquali…
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Haus 14 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 14 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 14
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 700 m²
Etagenzahl 4
Exklusives Angebot für Investoren! Villa im klassischen Stil befindet sich in der Nähe des S…
$3,19M
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Haus 4 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 4 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 465 m²
Wir bieten ein einzigartiges Projekt an, das das Konzept der Exklusivität und Lebensqualität…
$2,28M
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Luxe nieuwbouwwilla’s in Rincón de Loix, Benidorm, met privézwembad Exclusieve mode…
$1,37M
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Nieuwbouw minimalistische villa in Benidorm met privézwembad Moderne gelijkvloerse villa vl…
$703,112
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Villa in Benidorm, Spanien
Villa
Benidorm, Spanien
Schlafräume 9
Fläche 430 m²
Dieses fantastische Hotel besteht aus 2 Hütten, jedes mit einem separaten Eingang, hat eine …
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Haus 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 900 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren eine luxuriöse Villa mit herrlichem Meerblick, auf dem Berg, im Bereich Rin…
$3,01M
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Haus 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Haus 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren einen Duplex mit einer Gesamtfläche von 175,67 m2 im modernen Stil in einem…
$1,88M
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Haus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
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Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 201 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Projekt, das das Konzept der Exklusivität und Lebensquali…
$1,23M
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Haus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
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Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 274 m²
Wir sind ein einzigartiges Projekt, das das Konzept der Exklusivität und Lebensqualität neu …
$1,65M
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Haus 3 zimmer in Benidorm, Spanien
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Benidorm, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 310 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Projekt, das das Konzept der Exklusivität und Lebensquali…
$1,65M
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Haus 6 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 6 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 520 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren eine Villa von 520 Quadratmetern, in einem Wohngebiet zwischen Benidorm und…
$659,878
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Haus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Tauchen Sie ein in die Exklusivität und den Komfort, die diese neuen unabhängigen Villen in …
$1,31M
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