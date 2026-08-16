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Häuser in Rojales, Spanien

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483 immobilienobjekte total found
Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Ciudad Quesada gelegen, bietet dieses freistehende Anwe…
$921,813
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Haus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Haus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Auf der Suche nach einer geräumigen Villa in einer ruhigen Gegend, aber in der Nähe aller An…
$644,303
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
In der renommierten Ciudad Quesada gelegen, bietet dieses exklusive Einfamilienhaus eine ide…
$935,662
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 248 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Ciudad Quesada gelegen, bietet dieses unabhängige Anwes…
$939,990
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
DESIGNVILLA MIT ALLEN LUXUSEN Freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern, 3 Bädern, mit SÜD-Au…
$742,451
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Situated in the charming town of Rojales, this residential complex offers a choice of 18 bun…
$375,945
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TekceTekce
Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
In einer der renommiertesten Wohn-Enklaven im Süden der Costa Blanca verbindet dieser exklus…
$368,199
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Bungalow 3 zimmer in Rojales, Spanien
Bungalow 3 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Im Verkauf steht ein luxuriöser Bungalow in einem hochwertigen Wohnkomplex in der Stadt Ciud…
$540,418
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Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 3
Genießen Sie den mediterranen Lebensstil in diesem schönen Stadthaus mit atemberaubendem Bli…
$332,025
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Haus 4 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Haus 4 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine moderne Villa in der Elite-Bereich von Ciudad Quesada. Zweigeschossige…
$988,680
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Neubau-Bungalows zum Verkauf in Lo Marabu, Ciudad Quesada, Costa Blanca Süd Exklusi…
$359,106
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$458,029
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 138 m²
Dies ist eine exklusive Wohnanlage moderner Stadthäuser mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern in …
$358,055
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Bungalow 2 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Diese private Wohnanlage in Alicante bietet Immobilien von 74 bis 86 Quadratmetern. Die Wohn…
$350,220
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 433 m²
SCHÖNE GROßE VILLA MIT BLICK AUF DEN GOLFPLATZ "LA MARQUESA"! Diese schöne Villa, 50 M…
$693,756
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Situated in the charming Ciudad Quesada, this exclusive collection of 19 bungalows offers th…
$450,395
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Bungalow in Rojales, Spanien
Bungalow
Rojales, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Nieuwbouwappartementen in Rojales, dicht bij golfbanen en stranden Modern wonen in een groe…
$303,941
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Haus 3 Schlafzimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Neue private Wohnanlage mit schönen Apartments im mediterranen Stil mit 2 Schlafzimmern. Per…
$480,858
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
In der charmanten Ciudad Quesada, bietet diese exklusive Sammlung von 8 Villen eine ideale W…
$518,335
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Exclusief mediterraan wonen in Lo Marabú, Ciudad Quesada Toplocatie met natuur en gemak…
$396,763
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Exklusive neue Villen in Ciudad Quesada - Design, Komfort und privilegierte LageHochwertige …
$896,825
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
$941,544
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Im Herzen von Ciudad Quesada, mit Panoramablick auf den Golfplatz La Marquesa, sind diese be…
$1,08M
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in der charmanten Ciudad Quesada und bietet 18 unab…
$656,135
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Exklusives mediterranes Leben in Lo Marabu, Ciudad QuesadaErstklassige Lage mit Natur und Ko…
$347,385
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Haus 3 zimmer in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Haus 3 zimmer
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Diese vier Schlafzimmer südwestliche Villa in Lo Marabu liegt am Stadtrand von Quesada, nur …
$306,298
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Entdecken Sie eine neue Wohnanlage in Rojales, die eine Auswahl an modernen Bungalows, Stadt…
$364,871
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Villa in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Villa
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Luxusvilla in erster Linie des Golfplatzes Es verfügt über einen Aufzug auf allen Etagen d…
$1,01M
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Bungalow in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
This is an exclusive residential complex of modern townhouses with 3 bedrooms and 2 bathroom…
$365,146
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Reihenhaus 4 zimmer in Rojales, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein neues zweistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 134,20 m2 vom Entwic…
$473,780
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