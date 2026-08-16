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Häuser in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
96
Arona
31
Los Cristianos
17
San Miguel de Abona
7
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163 immobilienobjekte total found
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Diese neu erbaute, freistehende Villa direkt am Meer mit traumhaftem Ausblick befindet sich …
$2,08M
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stadthaus zum Verkauf in der neu gebauten Elite Wohnanlage PortoNovo im Zentrum von Los Cris…
$635,626
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Stadthaus in El Camison, an der Grenze zwischen den Städten Lo…
$524,829
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen in Stadthäusern in La Finca, der ersten Phase von Aguilas del Teide. Im Erdgesc…
$305,567
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Reihenhaus in Santiago del Teide, Spanien
Reihenhaus
Santiago del Teide, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Im Falle der Vereinten Nationen den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrecht…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Etagenzahl 3
Stadthaus auf Del Duques erste LinieIm Verkauf befindet sich ein außergewöhnliches Stadthaus…
$1,41M
MwSt.
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Villa
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Wir freuen uns, eine einzigartige Villa zu verkaufen, umgeben von Gärten und auf der ersten …
$3,43M
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 545 m²
Moderne Eckvilla in einer der besten Residenzen der Stadt Los Cristianos - Mesetas del Mar. …
$1,03M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Wunderschön renoviertes 3-Schlafzimmer-Duplex mit privatem Garten und Meerblick - Paraíso II…
$639,443
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf im El Cortijo-Komplex im Herzen von Playa de Las Americas.   …
$256,583
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Santiago del Teide, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Santiago del Teide, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Zum Verkauf steht ein prächtiges Duplex mit Meerblick in der Touristenstadt Puerto de Santia…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Ecke dreistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 135 m². Das Stadthaus befinde…
$465,348
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Villa in El Sauzal, Spanien
Villa
El Sauzal, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 780 m²
Air conditioning, Terras, garage, uitzicht op de bergen
$3,20M
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Geräumiges Stadthaus zum Verkauf im Komplex Terrazas del Galeon in Adeje. Das Haus besteht …
$290,405
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in El Bebedero, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
El Bebedero, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Zum Verkauf steht ein Maisonette-Penhouse im Diana-Komplex in der Buzanada-Zone. Die Wohnung…
$173,777
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Wir präsentieren diese attraktive Triplex-Wohnung im Komplex San Rafael, auch bekannt als La…
$285,998
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Doppelhaus in Icod de los Vinos, Spanien
Doppelhaus
Icod de los Vinos, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$831,275
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Reihenhaus in San Miguel de Abona, Spanien
Reihenhaus
San Miguel de Abona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Reihenhaus mit 180,25 m² Wohnfläche + 12,5 m² Garten, vert…
$340,591
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Tuin, Terras, garage, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$922,513
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Villa in Santa Ursula, Spanien
Villa
Santa Ursula, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Exklusive freistehende Villa mit Meerblick in Santa Úrsula (Cuesta de la Villa) — eine selte…
$660,016
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,56M
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen, balkon
$447,416
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Haus 4 Schlafzimmer in El Sauzal, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
El Sauzal, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Tuin, Terras, garage, parkeren, uitzicht op de bergen, balkon
$672,069
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Wir freuen uns, dieses schöne Haus in der ruhigen Gegend von Costa Adeje - Sueño Azul, nur w…
$633,444
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Suchen Sie nicht weiter! Es ist ein idealer Ort, um auf Teneriffa zu leben oder Ihren Urlaub…
$1,88M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Colina Blanca in San Eugenio Alto. 1 Schlaf…
$160,948
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusive Premium-Villa zum Verkauf, in einer der angesehensten Gegenden im Süden Teneriffas…
Preis auf Anfrage
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Villa in Kanarische Inseln, Spanien
Villa
Kanarische Inseln, Spanien
die Einzigartige Villa des Architekten, die unmittelbar auf der Nordküste Teneriffa märchenh…
Preis auf Anfrage
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 140 m²
Eine exklusive Immobilie steht zum Verkauf, inklusive der Option, die Unternehmensanteile zu…
$1,74M
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Eigenschaftstypen in Santa Cruz de Tenerife

villen
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reihenhäuser
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