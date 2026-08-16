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Häuser in Adeje, Spanien

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10
96 immobilienobjekte total found
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Diese neu erbaute, freistehende Villa direkt am Meer mit traumhaftem Ausblick befindet sich …
$2,08M
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Etagenzahl 3
Stadthaus auf Del Duques erste LinieIm Verkauf befindet sich ein außergewöhnliches Stadthaus…
$1,41M
MwSt.
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Wunderschön renoviertes 3-Schlafzimmer-Duplex mit privatem Garten und Meerblick - Paraíso II…
$639,443
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf im El Cortijo-Komplex im Herzen von Playa de Las Americas.   …
$256,583
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Geräumiges Stadthaus zum Verkauf im Komplex Terrazas del Galeon in Adeje. Das Haus besteht …
$290,405
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$831,275
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TekceTekce
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,56M
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen, balkon
$447,416
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Wir freuen uns, dieses schöne Haus in der ruhigen Gegend von Costa Adeje - Sueño Azul, nur w…
$633,444
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Suchen Sie nicht weiter! Es ist ein idealer Ort, um auf Teneriffa zu leben oder Ihren Urlaub…
$1,88M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Colina Blanca in San Eugenio Alto. 1 Schlaf…
$160,948
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Exklusive Premium-Villa zum Verkauf, in einer der angesehensten Gegenden im Süden Teneriffas…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Penthouse in der Anlage Un Posto Al Sol, Callao Salvaje.…
$204,100
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Separate Villa in der Wohnanlage Las Mimosas in Torviscas Alto. Im Erdgeschoss befindet sich…
$402,369
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Reihenhaus 4 zimmer in Miraverde, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Etagenzahl 3
Stadthaus zum Verkauf in der Anlage El Veril del Duque, in der zweiten Linie vom Meer entfer…
Preis auf Anfrage
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Bungalow in Adeje, Spanien
Bungalow
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Zum Verkauf steht ein Bungalow in der Adeje-Zone. Der Bungalow besteht aus: 2 Schlafzimmern,…
$349,886
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Modern villa with pool, garden and ocean views in Madroñal Layout
$4,19M
MwSt.
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Exklusive Doppelhaushälfte mit Meerblick in Playa Paraíso – Süd-Teneriffa VYM Canarias präse…
$1,57M
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 3
Auf Verkauf ist ein stilvolles Stadthaus mit einem durchdachten Layout, befindet sich in ein…
$691,149
MwSt.
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Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Bungalow im Komplex Tegueste, San Eugenio Bajo. Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, se…
$513,166
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Air conditioning, Terras, garage, uitzicht op de bergen, balkon
$443,681
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Villa in der Gegend von El Galeon, in der Anlage La Capitana. Villa besteht aus: 4 Schlafzim…
$670,615
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$579,264
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$2,19M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Wir freuen uns, Ihnen eine exklusive Villa in Siam Gardens vorstellen zu dürfen – einer luxu…
$2,85M
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf ein schönes Stadthaus in einer der renommiertesten und begehrtesten Gegenden Süd…
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Eine prächtige Maisonette in der Wohnanlage "Adeje Paradise" am Playa Paraiso - einem Gebiet…
$303,235
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Zum Verkauf zweistöckige Villa in der Gegend von Roque del Conde, Costa Adeje . Die Villa ve…
$874,715
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 48 m²
Air conditioning, Terras, parkeren, uitzicht op de bergen
$449,061
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Eckstadthaus mit einer Fläche von 220 m2, gebaut auf einem Grundstück von 322 m…
$442,023
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