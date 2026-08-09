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el Camp de Turia
30
la Ribera Baixa
25
Cullera
22
lHorta Nord
20
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7 610 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Dolores, Spanien
Haus 3 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Diese Villa verkörpert die Essenz des mediterranen Stils mit einfacher und gemütlicher Archi…
$529,770
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Reihenhaus 3 zimmer in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
In der Wohngegend von Gran Alacant, in der Gemeinde Santa Pola (Alicante), befindet sich ein…
$516,062
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$362,741
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TekceTekce
Haus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Code 20260709075129Zum Verkauf steht eine fertige moderne Villa in der geschlossenen Urbanis…
$603,573
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Haus 4 zimmer in Altea, Spanien
Haus 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 410 m²
In der exklusiven Gegend von Altea gelegen, kombiniert diese elegante Villa moderne Architek…
$3,09M
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Reihenhaus 3 zimmer in el Verger, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
el Verger, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 118 m²
In Alicante, in der Gegend von El Verger gelegen, ist dieses neue Bauprojekt ein innovatives…
$582,334
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Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Exklusive Promotion für den Verkauf neuer Villen in Polop, geschaffen, um den mediterranen L…
$885,484
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Haus 2 zimmer in Santa Pola, Spanien
Haus 2 zimmer
Santa Pola, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Wir bieten ein attraktives Wohnprojekt, ideal für diejenigen, die Raum, Privatsphäre und Ver…
$797,468
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$391,539
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Diese stilvolle Villa befindet sich in der etablierten Urbanisation Los Balcones in Torrevie…
$1,03M
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Villa in Los Montesinos, Spanien
Villa
Los Montesinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der charmanten Gemeinde Los Montesinos gelegen, besteht dieses exklusive Wohnangebot aus …
$547,740
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Haus 3 zimmer in Algorfa, Spanien
Haus 3 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Diese exklusive Wohnanlage besteht aus 49 unabhängigen Villen in Algorfa, einer der ruhigste…
$485,415
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Exklusive freistehende Villa in Villacosta mit Platz für einen privaten Pool! Ihr Traumhaus …
$496,228
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Haus 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Haus 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Code 20260709075145Zum Verkauf steht eine fertige moderne Villa in der geschlossenen Urbanis…
$603,573
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Neubau-Bungalows in Pilar de la Horadada, in Strandnähe und unweit des Stadtzentrums …
$328,183
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Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Ausgezeichnete Lage und mediterraner LifestyleSituiert in einer ausgezeichneten Lage, nur 20…
$367,413
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Haus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wir bieten eine exklusive Privatvilla in einer der begehrtesten Gegenden von Finestrat, in d…
$797,714
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$328,183
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Villa 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Villa 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$506,227
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Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 187 m²
Exclusieve nieuwbouwwilla’s op één niveau bij La Marquesa Golf, Ciudad Quesada Luxe…
$1,83M
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Haus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wir präsentieren eine exklusive unabhängige Villa in einer der begehrtesten Gegenden von Fin…
$797,714
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Haus 3 zimmer in Entrenaranjos, Spanien
Haus 3 zimmer
Entrenaranjos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Die Wohnanlage ist eine exklusive Sammlung von unabhängigen neuen Villen, die das Konzept vo…
$543,087
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Villa in Orihuela, Spanien
Villa
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Villa mit privatem Pool in La Zenia. Freistehende Eckvilla mit 3 Sc…
$574,810
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Villa in Rojales, Spanien
Villa
Rojales, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 187 m²
Exclusieve nieuwbouwwilla’s op één niveau bij La Marquesa Golf, Ciudad Quesada Luxe wonen n…
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Haus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wir präsentieren eine exklusive, eigenständige Villa in einer der begehrtesten Gegenden von …
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
$705,008
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International real estate agency Habita
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Parkplatz, Privater Pool
$542,047
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Haus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Code 20260719141330Zum Verkauf eine moderne zweistöckige Villa in der neuen Wohnanlage Sierr…
$733,039
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Haus 4 zimmer in Bigastro, Spanien
Haus 4 zimmer
Bigastro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Pools in Vistabella Golf, Orihuela Diese Wohnanlage …
$455,489
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Villa in Polop, Spanien
Villa
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
In der charmanten Umgebung von Polop gelegen, bieten diese Villen einen exklusiven Lebenssti…
$864,852
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Eigenschaftstypen in Valencia

villen
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Immobilienangaben in Valencia, Spanien

mit Garage
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