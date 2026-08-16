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Häuser in Fuengirola, Spanien

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104 immobilienobjekte total found
Haus in Fuengirola, Spanien
Haus
Fuengirola, Spanien
$285,641
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Villa in Fuengirola, Spanien
Villa
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Diese wunderbare Wohnanlage bietet einen neuen Lebensstandard, der Licht und Natur des Mitte…
$1,57M
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Haus 4 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Torreblanca. 4 Bett · 3 Bad · 176 m2 gebaut. Präsentiert v…
$597,266
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It Is RealtyIt Is Realty
Bungalow in Fuengirola, Spanien
Bungalow
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 131 m²
Wohnanlage von 3 Blocks mit Häusern mit 2 und 3 Schlafzimmern, mit privatem Solarium, Garten…
$749,595
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Haus 3 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Los Pacos. 3 Bett · 2 Bad · 150 m2 gebaut. Präsentiert von…
$502,115
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Bungalow in Fuengirola, Spanien
Bungalow
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
Diese exklusive neue Anlage vereint innovatives Design, Luxus und Komfort im renommierten Re…
$1,28M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Fuengirola, Spanien
Villa
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 652 m²
Ein exklusives Wohnprojekt, das die Essenz des Mittelmeers mit dem Komfort und dem Luxus ein…
$4,60M
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Villa 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Duplex-Sky-Villa mit großer Terrasse, gemeinschaftlichem Infinity-Pool und Fitn…
$2,18M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in Fuengirola, Spanien
Villa
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Objektbeschreibung: In der wunderschönen Stadt Fuengirola gelegen, bietet diese exklusive Sa…
$1,64M
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Nils Ott Real Estates
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Bungalow in Fuengirola, Spanien
Bungalow
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 74 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this residential complex offers a variety of ho…
$692,104
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Bungalow in Fuengirola, Spanien
Bungalow
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 193 m²
Diese neue exklusive Wohnanlage in Fuengirola, bestehend aus 74 Wohnungen und Penthouses in …
$506,121
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Bungalow in Fuengirola, Spanien
Bungalow
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Diese neue Wohnanlage in Fuengirola, Málaga bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen Lebe…
$542,042
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Villa 10 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 10 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 634 m²
Ultra-exklusive Villa mit zwei Infinity-Pools, einer atemberaubenden Dachterrasse, einem pri…
$3,70M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow in Fuengirola, Spanien
Bungalow
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this exclusive residential complex offers a cho…
$1,16M
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Doppelhaus 2 zimmer in Fuengirola, Spanien
Doppelhaus 2 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Wellness-orientierte Wohnungen in einem luxuriösen Projekt in Fuengirola, Málaga Fuengirola …
$497,040
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Villa in Fuengirola, Spanien
Villa
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Objektbeschreibung: Diese exklusive Wohnanlage in Fuengirola umfasst 17 moderne Stadthäuser,…
$1,24M
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Nils Ott Real Estates
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Haus 5 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
5-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Torreblanca. 5 Bett · 3 Bad · 157 m2 gebaut. Präsentiert v…
$762,225
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Haus 4 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Torreblanca. 4 Bett · 4 Bad · 228 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$853,237
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Haus 3 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 326 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Los Boliches. 3 Bett · 3 Bad · 326 m2 gebaut. Präsentiert …
$1,01M
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Villa in Fuengirola, Spanien
Villa
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Objektbeschreibung: Dieses wunderschöne, renovierte Einfamilienhaus liegt nur 500 Meter vom …
$591,416
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Nils Ott Real Estates
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Bungalow in Fuengirola, Spanien
Bungalow
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 236 m²
Diese neue exklusive Wohnanlage in Fuengirola, bestehend aus 74 Wohnungen und Penthouses in …
$765,097
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Reihenhaus 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Etagenzahl 4
Stadthäuser in einem Gut Gestalteten Wohnkomplex mit Meerblick in Fuengirola Die Stadthäuser…
$1,38M
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Villa 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Schlüsselfertige High-End-Luxusvilla mit privatem Pool, Terrasse und herrlichem Meerblick in…
$1,28M
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Haus 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
2-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Los Pacos. 2 Bett · 1 Bad · 101 m2 gebaut. Präsentiert von…
$313,991
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Haus 4 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Torreblanca. 4 Bett · 3 Bad · 250 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$893,505
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Bungalow in Fuengirola, Spanien
Bungalow
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Located in the beautiful city of Fuengirola, this residential complex offers a variety of ho…
$808,424
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Haus 4 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Torreblanca. 4 Bett · 3 Bad · 166 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$625,707
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Haus 3 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Torreblanca. 3 Bett · 3 Bad · 128 m2 gebaut. Präsentiert v…
$499,952
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Villa in Fuengirola, Spanien
Villa
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Diese wunderbare Wohnanlage bietet einen neuen Lebensstandard, der Licht und Natur des Mitte…
$1,39M
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Villa in Fuengirola, Spanien
Villa
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
Entdecken Sie einen Ort, an dem Natur und Architektur einen luxuriösen Lebensstil an der Cos…
$1,30M
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