Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Bezirk Paphos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Bezirk Paphos, Zypern

;
Paphos
2320
Peyia
359
Polis
12
Geroskipou
687
Zeig mehr
123 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/3
Dieser moderne Wohnkomplex liegt im lebhaften Küstengebiet von Kato Paphos, nur 600 Meter vo…
$1,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 75,82 qm. im 1. Stock des Premium-Komplexes …
$415,129
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Downtown Residences, in the heart of Kato Paphos. …
$498,734
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$334,445
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
ALSOS — Modern Two-Bedroom Apartment in Anavargos, Paphos This two-bedroom apartment is l…
$328,578
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Luma Genesis — Modernes Apartment mit 1 Schlafzimmer in PaphosModerne Ein-Zimmer-Wohnung in …
$193,626
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building consists of…
$475,265
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Thrinia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thrinia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
For sale: Spacious three-bedroom penthouse in Emblem, central Paphos. This elegant penthouse…
$792,108
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
La Bella — Modern Two-Bedroom Apartment in Geroskipou, Paphos La Bella offers spacious an…
$357,915
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/1
B103 – 1 Schlafzimmer | 1 Badezimmer | 52 m2 Innen + 15 m2 Überdachte Veranda Gesamtfläche: …
$338,691
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Verkauf: 1-Zimmer-Wohnung in Vista Gardens, Zypern.Ein modernes Projekt eines zuverlässigen …
$236,507
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$422,457
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
CIRVIS — Modern One-Bedroom Apartments in Paphos The one-bedroom apartments at CIRVIS are…
$258,168
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Luma Genesis — Modern Two-Bedroom Apartment in Paphos Spacious two-bedroom apartment in Lum…
$322,710
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
For sale: Spacious 3-bedroom apartment in a green residential complex — Oasis Garden, Chlora…
$481,131
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
For sale: Contemporary 2-bedroom apartment in central Paphos — Infinity. This elegant home o…
$464,703
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
For sale: Modern 1-bedroom apartment in the MITO Paramount complex, Paphos. This stylish hom…
$403,447
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
For sale: Stylish one-bedroom apartment in Noble, Paphos. This boutique development comprise…
$328,578
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Das Projekt ist eine moderne Wohnentwicklung in der lebendigen Weltregion Pafos, Zypern. Die…
$518,998
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
John Taylor Cyprus
Sprachen
English, Русский, Dutch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
For sale: Modern 2-bedroom apartment in a green residential complex — Oasis Garden, Chloraka…
$413,069
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 1/4
NEUES LUXUSPROJEKT – KINGS SEA VIEW TOWER Der Kings Sea View Tower ist ein exklusives neu…
$728,645
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Penthouse in Geroskipou, Zypern
Penthouse
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Nadia Park — Contemporary Two-Bedroom Apartments in Universal, Paphos Nadia Park offers an …
$428,325
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zu verkaufen: 2-Zimmer-Wohnung in Lazzero Park, Kato Paphos.Ein modernes Anwesen mit einem g…
$419,801
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
For sale: a 2-bedroom apartment in Eden Bay, Limassol. A modern project offering refined …
$727,565
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Zu verkaufen: 1-Zimmer-Wohnung in Celestia, Kato Paphos.Ein modernes Projekt eines zuverläss…
$254,997
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
ChatGPT сказал: For sale: This spacious one-bedroom apartment at Eden Bay offers elegant …
$422,457
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
For sale: Refined two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building comprises …
$440,060
Eine Anfrage stellen
Studio in Geroskipou, Zypern
Studio
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Cypress Park Retirement Village — Comfortable Studio Apartment for Senior Living The stud…
$222,964
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Spacious three-bedroom apartment in Eden Bay — a modern gated complex in Limassol. The home …
$891,854
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Bezirk Paphos

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen