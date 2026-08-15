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Wohnungen in Paphos, Zypern

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penthäuser
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1 Zimmer
484
2 Zimmer
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2 314 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/5
Im Herzen des pulsierenden Stadtzentrums von Paphos entsteht eine moderne fünfstöckige Wohna…
$663,431
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
In einer komfortablen Wohngegend von Paphos gelegen, kombiniert dieser moderne Komplex stilv…
$368,931
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/3
Dieser moderne Wohnkomplex liegt im lebhaften Küstengebiet von Kato Paphos, nur 600 Meter vo…
$1,14M
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Das moderne Wohnhaus nimmt eine der attraktivsten Positionen in Kato Paphos ein, nur wenige …
$345,873
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Wohnung 1 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Das moderne Wohnhaus nimmt eine der attraktivsten Positionen in Kato Paphos ein, nur wenige …
$461,164
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 5/6
Im Herzen von Paphos, nur wenige Schritte von der Küste entfernt, verkörpert diese neue Wohn…
$934,572
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John Taylor Cyprus
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
$328,831
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
In einer komfortablen Wohngegend von Paphos gelegen, kombiniert dieser moderne Komplex stilv…
$495,751
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Wohnung 1 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/15
Erleben Sie einen gehobenen Lebensstil an einem der bekanntesten Wohnstandorte entlang der M…
$980,724
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Das moderne Wohnhaus nimmt eine der attraktivsten Positionen in Kato Paphos ein, nur wenige …
$783,978
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Das moderne Wohnhaus nimmt eine der attraktivsten Positionen in Kato Paphos ein, nur wenige …
$1,15M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Dies ist ein neuer Luxus 2-Zimmer, 2-Badezimmer-Wohnung in der schönen Stadt Paphos, Zypern.…
$449,406
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Zu verkaufen ist eine gemütliche, schlüsselfertige Penthouse-Wohnung. Die Unterkunft befind…
$439,575
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
$315,099
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 1
Modernes Mittelmeer Leben im Herzen von Paphos – Universalbereich Apartment mit 2 Schlafzim…
$588,586
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Eine 2-Zimmer-Wohnung direkt am Meer neben den türkisen Gewässern des nächsten Sandstrandes …
$1,32M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese exklusive Wohnentwicklung bietet eine nahtlose Mischung aus moderner Architektur und m…
$575,009
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
$1,52M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Dieses exklusive Gebäude besteht aus 2, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen und Villen zum Verkauf. D…
$615,340
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Geräumige Wohnung zum Verkauf im Erdgeschoss mit einer Innenfläche von 59,19 m2, befindet si…
$313,174
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen: Geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Bau in den gesuchten G…
$830,824
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Fläche 1 071 m²
Ein kommerzielles Gebäude im Herzen des Stadtzentrums Es gibt lizenzierte Geschäfte im Erdg…
$2,65M
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Ein Komplex von Luxus-Resort-Stil Wohnungen in der malerischen Stadt Paphos, Zypern. Fantast…
$461,618
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Charmantes 3-Schlafzimmer Haus zum Verkauf in Anavargos, Paphos Entdecken Sie dieses wunders…
$564,638
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Erleben Sie einen neuen Standard des zeitgenössischen Lebens in einer exklusiven Wohnanlage,…
$529,492
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 4/4
Apartment mit 2 Schlafzimmern Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist für diejenigen, die Platz und Flex…
$627,951
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Dieses Projekt soll Stadtleben im geschäftigen Herzen von Paphos erhöhen. Diese Boutique-En…
$161,325
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Dieses stilvolle Apartment - Schlafzimmer befindet sich zentral in Paphos, in der Nähe von G…
$282,319
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zu verkaufen: Moderne 2-Zimmer-Wohnung im Bau in der beliebten Gegend von Kato Pafos. Dieses…
$824,014
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Ein neuer Komplex in zentraler Lage, Paphos. Die Bewohner können eine Vielzahl von Restauran…
$1,19M
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Immobilienangaben in Paphos, Zypern

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