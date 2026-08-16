Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Talas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Koinoteta Talas, Zypern

;
2 Zimmer
20
3 Zimmer
46
4 Zimmer
23
106 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Is a stylish development that comprises 59 properties; spacious 1- and 2-bedroom apartments …
$407,229
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Eingebettet in Tala Dorf, dieses schöne 2-Schlafzimmer, 1 - Badezimmer-Wohnung bietet eine r…
$208,110
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Geräumiges 2-Zimmer-Penthouse mit Panorama Ansichten in Tala Dieses geräumige Penthouse mit …
$296,435
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Als erster Hügel auf dem südwestlichen Teil Zyperns gegenüber dem Mittelmeer hat Lofos das b…
$1,56M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Eine prestigeträchtige und Elite-Entwicklung bestehend aus nur 9, 2-stöckigen Villen, bietet…
$852,718
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Is a stylish development that comprises 59 properties; spacious 1- and 2-bedroom apartments …
$428,053
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Eine prestigeträchtige und Elite-Entwicklung bestehend aus nur 9, 2-stöckigen Villen, bietet…
$852,718
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Dies ist eine High-End 4-Zimmer-Villa für diejenigen, die Luxus, Privatsphäre und geräumiges…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 366 m²
Dieses Gebiet gilt als der Elitevorort von Pafos und verfügt über eines der besten Klimas in…
$2,48M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Kamares, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Kamares, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Melisovuno, im malerischen Dorf Tala, auf dem Hügel ver…
$871,412
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Ein herrlicher, architektonisch gestalteter Bungalow mit atemberaubender Westlage und Panora…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Tala, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Auf einem Hügel in der ruhigen Gegend von Tremitusa gelegen, bietet dieses neue Wohnprojekt …
$422,749
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Eine prestigeträchtige und Elite-Entwicklung bestehend aus nur 9, 2-stöckigen Villen, bietet…
$864,241
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
2-Zimmer-Wohnung in Tala, ist eine einzigartige Wohnung im Dorf Tala. Dieses charmante 2-Zim…
$174,900
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung in Tala, Zypern
Wohnung
Tala, Zypern
Verfügbar zum Verkauf res identisches Land mit freiem Blick auf das Mittelmeer - Hervorragen…
$880,278
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Stockwerk 2
Dies ist eine stilvolle Wohnanlage, bestehend aus 59 Immobilienobjekten: geräumige Apartment…
$594,831
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 412 m²
Im Herzen von Tala, einem der gefragtesten und schnell wachsenden Viertel von Paphos, gelege…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Ein exklusives und einzigartiges Projekt bestehend aus vier Bungalows und sechs 2-stöckigen …
$979,474
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Entdecken Sie ein luxuriöses Mediterraner Lebensstil in einem ruhigen und sicheren Wohngebie…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Tala, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Auf einem Hügel in der ruhigen Gegend von Tremitusa gelegen, bietet dieses neue Wohnprojekt …
$468,452
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Ein exklusives und einzigartiges Projekt bestehend aus vier Bungalows und sechs 2-stöckigen …
$979,474
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Dieses Projekt befindet sich in einer erhöhten Lage, nur wenige Gehminuten vom malerischen H…
$415,977
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Eine prestigeträchtige und Elite-Entwicklung bestehend aus nur 9, 2-stöckigen Villen, bietet…
$864,241
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Dies ist eine High-End 4-Zimmer-Villa für diejenigen, die Luxus, Privatsphäre und geräumiges…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Auf einem malerischen Hügel oberhalb des malerischen Dorfes Tala in der Nähe von Paphos in Z…
$965,646
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Eingebettet in der attraktiven und malerischen Gegend von Tala und bietet Panoramablick auf …
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Ein exklusives und einzigartiges Projekt bestehend aus vier Bungalows und sechs 2-stöckigen …
$990,997
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Ein exklusives und einzigartiges Projekt bestehend aus vier Bungalows und sechs 2-stöckigen …
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Tala, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
Das auf den Höhen von Tala gelegene Kammerprojekt moderner Villen bietet einige der spektaku…
$989,477
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Auf einem malerischen Hügel oberhalb des malerischen Dorfes Tala in der Nähe von Paphos in Z…
$965,646
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Koinoteta Talas, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen