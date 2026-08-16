Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Kissonergas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Koinoteta Kissonergas, Zypern

;
penthäuser
3
studio-wohnungen
3
1 Zimmer
26
2 Zimmer
44
Zeig mehr
156 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Exklusive Küstenresidenzen in Kissonerga, Paphos Zeitgenössisch erleben Mittelmeer leben in…
$513,426
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Modernes Projekt in Kissonerga. Günstig gelegen nur 700m vom Strand, 5 Minuten vom Coral Bay…
$563,691
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
zum Verkauf Erwartete Fertigstellung: 2028 Erleben Sie die perfekte Balance aus Luxus, Kom…
$390,216
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Willkommen in Eniko Mare, einem ruhigen Küstenheiligtum für diejenigen, die moderne Eleganz …
$295,438
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$806,625
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kissonerga, Zypern
Wohnung
Kissonerga, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
An der ruhigen Küste von Kissonerga in der breiteren Region Paphos gelegen, bietet diese Bou…
$276,513
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kissonerga, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Im malerischen Vorort von Paphos Kissonerg werden einzigartige Apartments auf zwei Ebenen an…
$747,569
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Kissonerga, Zypern
Penthouse
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen: modernes Penthouse im Bau im Herzen von Kissónergi. Dieses stilvolle Anwesen b…
$558,727
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$737,486
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Kissonerga, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 447 m²
Nur wenige Schritte von den klaren Gewässern des Mittelmeers entfernt, wird ein prestigeträc…
$5,21M
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 1
Jaquozzi Suite Apartment Eingebettet entlang der malerischen Küste von Kissonerga, Paphos. …
$341,238
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$737,486
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 211 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$864,241
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Stockwerk 2/3
Zum Verkauf im Rahmen des Projekts steht eine moderne Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Badezimme…
$510,664
Eine Anfrage stellen
Wohnung 10 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 10 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 894 m²
Erleben Sie Luxusleben in diesem 10-Schlafzimmer, 11-Badezimmer Villa am Meer in einer der b…
$15,21M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Modernes Projekt eingebettet in der charmanten Gegend von Kissonerga. Ideal gelegen, nur wen…
$518,324
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
zum Verkauf Geplant für die Fertigstellung im Jahr 2028 Entwickelt, um den mediterranen Le…
$412,969
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Verkauf: 1-Zimmer-Wohnung in Vista Gardens, Zypern.Ein modernes Projekt eines zuverlässigen …
$236,507
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Kissonerga, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 382 m²
Der Boutique-Komplex, der nur 4 Luxusvillen am Meer umfasst, befindet sich im Dorf Kissonerg…
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
LEADING IN APRIL 2026 Einführung einer außergewöhnlichen Luxusresidenz derzeit in der letzt…
$846,380
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Modernes Projekt in Kissonerga. Günstig gelegen, nur 700 m vom Strand, 5 Minuten vom Coral B…
$574,908
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Eingebettet in das begehrte Küstendorf Kissonerga, Paphos, bietet diese exklusive Wohnanlage…
$319,660
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen Wohnung im Bau im ersten Stock in einer gemütlichen Gegend von Kissonerga. Dies…
$341,880
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kissonerga, Zypern
Wohnung
Kissonerga, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
An der ruhigen Küste von Kissonerga in der breiteren Region Paphos gelegen, bietet diese Bou…
$276,513
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Eingebettet in das begehrte Küstendorf Kissonerga, Paphos, bietet diese exklusive Wohnanlage…
$296,646
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kissonerga, Zypern
Wohnung
Kissonerga, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
An der ruhigen Küste von Kissonerga in der breiteren Region Paphos gelegen, bietet diese Bou…
$276,513
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Stunning-Projekt ist eine gated Gemeinschaft von 22 exklusiven Einheiten, entworfen, um die …
$295,438
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
SEPERATE TITÄT VERFÜGBAR Diese hervorragenden Villas sind eine Sammlung von modernen Häuser…
$2,42M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
zum Verkauf Abschluss geplant für 2028 Gebaut mit Qualität, Komfort und zeitgemäßem Wohnen…
$397,042
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Willkommen in Eniko Mare, einem ruhigen Küstenheiligtum für diejenigen, die moderne Eleganz …
$313,165
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English

Immobilienangaben in Koinoteta Kissonergas, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen