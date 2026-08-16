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Wohnungen in Koinoteta Chloraka, Zypern

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Chloraka
372
372 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
Dieses Kammerprojekt moderner Villen befindet sich in einem der traditionsreichen Wohngebiet…
$1,02M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/3
Dieses Projekt ist 32 makellos gestaltete Apartments, die jeweils ideale Layouts und einen a…
$647,773
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Apartment mit 1 Schlafzimmer. Die Bewohner können aus stilvollen Studios, 1 & 2-Zimmer-Wohnu…
$268,307
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Ein exklusives Projekt bestehend aus 8 modernen Apartments. Das Hotel liegt in Chloraka, in …
$415,603
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$398,988
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
ÜBER DAS VERFAHREN Luxuriöse, freistehende Villa in der ruhigen Gegend von Chloraka, Paphos…
$564,638
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Zum Verkauf: Eine wunderschön renovierte freistehende Villa in der gesuchten Gegend von Chlo…
$580,153
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Studio 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Studio 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2
Studio Apartment. Die Bewohner können aus stilvollen Studios, 1 & 2-Zimmer-Wohnungen und Mai…
$205,511
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 2
2 Schlafzimmer Wohnung. Gleiches Augenmerk wurde der akustischen Umgebung gegeben. Vollhohe …
$381,724
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
LUXURY THREE BEDROOM VILLA MIT UNBSTRUCTED SEA VIEWS!!! Diese luxuriöse Villa befindet sich…
$955,851
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Ein exklusives Projekt bestehend aus 8 modernen Apartments. Das Hotel liegt in Chloraka, in …
$531,048
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Wohnung in Chloraka, Zypern
Wohnung
Chloraka, Zypern
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Chloraka, Paphos. Ein atembe…
$9,22M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Luxus Hilltop Residenzen in Chloraka nur einen kurzen Spaziergang von der Küste und dem glit…
$494,346
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
ÜBER DAS VERFAHREN Luxuriöse, freistehende Villa in der ruhigen Gegend von Chloraka, Paphos…
$564,638
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 89 m²
Objektbeschreibung: Cirvis Residences ist eine geschlossene Wohnanlage in Lower Chloraka, in…
$416,791
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Im Herzen von Chloraka gelegen, bietet diese exklusive gated-Entwicklung einen Resort-Stil L…
$429,607
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Erleben Sie modernes mediterranes Leben in dieser exklusiven Sammlung von 20 Residenzen in C…
$282,313
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige freistehende Villa in der ruhigen Gegend von Chlorakas. Dies…
$869,363
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Moderne Boutique-Komplex in Paphos – 2 & 3 Schlafzimmer Apartments Entdecken Sie einen stil…
$417,141
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/2
Diese geräumige 3-Zimmer-Wohnung ist für erhöhte Küstenleben konzipiert und bietet großzügig…
$455,748
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Modernes Coastal Apartment mit Dachpool in Chloraka, Paphos In der begehrten Gegend von Chl…
$294,965
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/3
Dieses neue Projekt umfasst zwei Wohnblöcke mit 32 Luxus-Apartments, mit 1 und 2 Schlafzimme…
$358,194
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$422,457
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Off-Plan-Wohnung in der malerischen Gegend von Chlorakas. Di…
$241,988
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Atemberaubende voll renovierte 3-Schlafzimmer Erdgeschoss-Apartment in Chloraka, Paphos. Ent…
$271,803
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Wohnung 1 zimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Chloraka, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Unter der Küstenlandschaft von Chloraki verbirgt sich dieses Wohnraumprojekt als eine Sammlu…
$514,218
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Das Luxusprojekt befindet sich in einer malerischen Lage mit atemberaubendem Meerblick, nur …
$355,202
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Luxus Designer Residenzen in Chloraka, Paphos. Nur 1 km vom Mittelmeer entfernt. Die Bewohne…
$304,055
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Moderne Boutique-Apartment in Chloraka, Paphos Diese exklusive Entwicklung von nur 20 Resid…
$320,513
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/2
Diese moderne 2-Zimmer-Wohnung bietet raffiniertes mediterranes Wohnen in einem der begehrte…
$346,138
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Eigenschaftstypen in Koinoteta Chloraka

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Koinoteta Chloraka, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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