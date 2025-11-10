Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Statos Agios Fotios, Zypern

Wohnung in Statos Agios Photios, Zypern
Wohnung
Statos Agios Photios, Zypern
This is a 4,144sqm land available for sale in Statos Agios Fotios village. This land is in a…
$58,060
Wohnung in Statos Agios Photios, Zypern
Wohnung
Statos Agios Photios, Zypern
Agricultural field in Statos -Agios Fotis Community, in Paphos District. It is situated 6.7 …
$71,995
Wohnung in Statos Agios Photios, Zypern
Wohnung
Statos Agios Photios, Zypern
This land located in Statos village which is 25 minutes drive from the airport of Paphos and…
$116,121
Wohnung in Statos Agios Photios, Zypern
Wohnung
Statos Agios Photios, Zypern
For sale big land opportunity/investment in Statos-Agios Fotios Village. This land is separa…
$58,060
Wohnung in Statos Agios Photios, Zypern
Wohnung
Statos Agios Photios, Zypern
Residential land located in Statos-Agios Fotios, Paphos, Cyprus The size of this property i…
$63,867
Immobilienangaben in Statos Agios Fotios, Zypern

