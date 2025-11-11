Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Kallepeia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kallepeia, Zypern

3 Zimmer
4
11 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$694,762
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
Πρόκειται γα ένα μεγάλο γεωργικό κομμάτι γης, 6021 τετραγωνικών μέτρων, μεταξύ των χωριών Κα…
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
For sale is a charming semi-detached bungalow nestled in the picturesque village of Kallepia…
$209,018
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
Big land opportunity/investment in Kallepeia.The building factor is 10% with coverage is 10%…
$87,091
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$956,319
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
The specific Agricultural land in Kallepia typically features fertile soil, ideal for cultiv…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 266 m²
This opulent urban property is well situated in Paphos City, close to all the conveniences r…
$608,993
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
Big land opportunity/investment in Kallepeia Village.Building density 30%,coverage 20% and a…
$75,479
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
This plot is located in Kallepia, Paphos.It has an area of c. 2,350sqm and abuts a registere…
$110,315
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
Fläche 5 686 m²
Residential land in Kallepeia community of Paphos District. The field has an irregular shape…
$325,139
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kallepeia, Zypern
Wohnung
Kallepeia, Zypern
This plot is located in Kallepeia, Paphos.It has an area of 4,014sqm and benefits from c. 11…
$162,569
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Kallepeia, Zypern

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen