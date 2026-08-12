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Wohnimmobilien in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
2706
Peyia
878
Polis
40
Geroskipou
1018
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7 852 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Stasis Estates
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$744,926
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 3
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$771,448
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 306 m²
Eine außergewöhnliche freistehende Villa mit fünf Schlafzimmern, die über zwei Etagen in der…
$2,31M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 2
2-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$574,408
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Wohnung mit einem Schlafzimmer zum Verkauf in Kato Paphos. Entdecken Sie dieses wunderschön …
$311,019
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1
2 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$494,004
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 2
3-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$878,370
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Wohnung 4 zimmer in Stroumpi, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Stroumpi, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Das Dorf Strumbi liegt auf malerischen Hügeln in der Region Paphos, zwischen Weinbergen und …
$357,762
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Wohnung 5 zimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Kallepeia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Im malerischen Dorf Tsada gelegen, bietet diese außergewöhnliche Residenz die perfekte Kombi…
$1,21M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 1
2 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$534,709
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Haus 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
3-Zimmer-Wohnung Die Residenz mit drei Schlafzimmern ist ideal für Familien, die Platz, Priv…
$1,06M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 2
2 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$536,670
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Wohnung 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Dieser Komplex befindet sich in Universal, einer der beliebtesten Wohngegenden von Paphos, u…
$438,757
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 2
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$688,423
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3
1-Zimmer-Wohnung - Brandneue Entwicklung in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfasst dr…
$325,992
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 555 m²
Diese brandneue Villa mit vier Schlafzimmern (plus Büro) ist eine Off-Plan-Entwicklung in de…
$2,43M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$648,293
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 5/6
Im Herzen von Paphos, nur wenige Schritte von der Küste entfernt, verkörpert diese neue Wohn…
$935,245
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Haus 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Moderner 3-Zimmer-Bungalow mit Meerblick in Lower Chloraka In der begehrten Gegend von Lower…
$624,105
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/3
Dieser moderne Wohnkomplex liegt im lebhaften Küstengebiet von Kato Paphos, nur 600 Meter vo…
$1,14M
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 1 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Dieser Komplex befindet sich in Universal, einer der beliebtesten Wohngegenden von Paphos, u…
$311,748
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 2
2-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$694,606
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Seehöhlen Entdecken Sie zeitgenössisches Küstenleben, eine exk…
$1,42M
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 066 m²
Luxus 5-Zimmer Villa in Venus Rock, Kouklia, Paphos Im Rahmen des Prestiges Venus Rock-Gebi…
$4,56M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 2
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$666,282
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Haus 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Eine moderne freistehende Villa mit drei Schlafzimmern in der begehrten Gegend von Geroskipo…
$535,645
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 1
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$672,048
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Boutique Apartments in Universal, Paphos Diese moderne Boutique-Wohnanlage befindet sich in…
$533,917
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Wohnung in Geroskipou, Zypern
Wohnung
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Dieser Komplex befindet sich in Universal, einer der beliebtesten Wohngegenden von Paphos, u…
$207,832
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Eigenschaftstypen in Bezirk Paphos

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