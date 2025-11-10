Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Theletra, Zypern

Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
This parcel of land is very close to Giolou village 200 meters next to the main road on the …
$92,897
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
Residential field in Theletra community, in Paphos District. It is situated at a distance ap…
$84,768
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
Agricultural field in Theletra Community, in Paphos District. It is situated 2.3 kilometers …
$46,448
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
For sale land of 10368m² in Theletra.It falls within G3 zone with building density 10%,cover…
$406,423
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
Agriculture land for sale in Theletra, Paphos .Located next to the main road to Polis Chryso…
$44,126
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
Agricultural land at Theletra village, Paphos
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
The property is an agricultural field in Theletra. It is located 30m from Stroumbi-Kathi…
$81,285
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Theletra, Zypern
Wohnung
Theletra, Zypern
Two adjoining plots within the agricultural zone in Theletra Community in Paphos District. T…
$116,121
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Theletra, Zypern

