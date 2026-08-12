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Wohnungen in Bezirk Paphos, Zypern

;
Paphos
2320
Peyia
359
Polis
12
Geroskipou
687
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5 234 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$744,926
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 3
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$771,448
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 2
2-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$574,408
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Wohnung mit einem Schlafzimmer zum Verkauf in Kato Paphos. Entdecken Sie dieses wunderschön …
$311,019
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1
2 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$494,004
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 2
3-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$878,370
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Wohnung 4 zimmer in Stroumpi, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Stroumpi, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Das Dorf Strumbi liegt auf malerischen Hügeln in der Region Paphos, zwischen Weinbergen und …
$357,762
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Wohnung 5 zimmer in Kallepeia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Kallepeia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Im malerischen Dorf Tsada gelegen, bietet diese außergewöhnliche Residenz die perfekte Kombi…
$1,21M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 1
2 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$534,709
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 2
2 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$536,670
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Wohnung 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Dieser Komplex befindet sich in Universal, einer der beliebtesten Wohngegenden von Paphos, u…
$438,757
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 2
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$688,423
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 3
1-Zimmer-Wohnung - Brandneue Entwicklung in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfasst dr…
$325,992
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 1
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$648,293
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 5/6
Im Herzen von Paphos, nur wenige Schritte von der Küste entfernt, verkörpert diese neue Wohn…
$935,245
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/3
Dieser moderne Wohnkomplex liegt im lebhaften Küstengebiet von Kato Paphos, nur 600 Meter vo…
$1,14M
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 1 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Dieser Komplex befindet sich in Universal, einer der beliebtesten Wohngegenden von Paphos, u…
$311,748
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 2
2-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$694,606
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 2
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$666,282
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stockwerk 1
3 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
$672,048
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Boutique Apartments in Universal, Paphos Diese moderne Boutique-Wohnanlage befindet sich in…
$533,917
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Wohnung in Geroskipou, Zypern
Wohnung
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Dieser Komplex befindet sich in Universal, einer der beliebtesten Wohngegenden von Paphos, u…
$207,832
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Stockwerk 3
4-Zimmer-Apartment in einer prestigiösen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das zeitgenöss…
$1,75M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 2
1-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$343,258
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/5
Im Herzen des pulsierenden Stadtzentrums von Paphos entsteht eine moderne fünfstöckige Wohna…
$663,909
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Wohnung 1 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/15
Erleben Sie einen gehobenen Lebensstil an einem der bekanntesten Wohnstandorte entlang der M…
$981,430
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
1-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 2
2 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
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Paphos, Zypern
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Fläche 105 m²
Stockwerk 3
2 Schlafzimmer Wohnung - Brand-New Development in Universal Diese brandneue Wohnanlage umfa…
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