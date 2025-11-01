Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Koili, Zypern

Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
Residential land in Koili village, Paphos district. The property has an area of 4014m2 and a…
$452,872
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
A large residential plot is available for sale in Leptos Kamares village, located in Tala, P…
$220,630
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
A beautiful plot of land at the village of Koili, Paphos.It is located at the top of the hil…
$638,665
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
Located in the picturesque Koili community of Paphos District, this attractive field is appr…
$127,733
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
This special land in Koili, Paphos, offers an amazing investment opportunity, ideal for both…
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
Residential Land for Sale in Koili Village, Paphos – Prime Development Opportunity Located …
$894,131
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
Residential land located in the Koili community within the Paphos district is available for …
$557,381
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
Location: Koili, Paphos, 700m of Koili village, 500m of Tsada-Koili main road. Area: 26,42…
$99,864
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
For sale: a generous development land plot of 3,450 square meters, located in the peaceful a…
$232,242
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
Plot in Koili community, in Paphos District. It is situated at a distance of approximately 1…
$325,139
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
For sale: Development land with a plot size of 780 m2, located in the peaceful area of Koili…
$139,345
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
Residential land available in Koili village, Paphos district. It is accessible through a p…
$313,527
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
For sale is a spacious plot of development land totaling 5,017 square meters, located in the…
$673,502
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
A large agricultural field for sale in Koili village, Paphos district The property has an…
$81,285
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
Agricultural land located in Koili, Paphos.The size of the land is 3972 square meters.Falls …
$232,242
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Koili, Zypern

