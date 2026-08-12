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Wohnungen am Meer in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
2320
Peyia
359
Polis
12
Geroskipou
687
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314 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$737,486
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Off-Plan-Wohnung in der wünschenswerten Gegend von Chlorakas. …
$357,220
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Beeindruckende, qualitativ hochwertige Strukturen. Dieser Luxusturm wird 50 Luxus-Wohnungen…
$2,39M
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Dies ist eine luxuriöse Wohnung am Meer in einer hochwertigen Wohnanlage in Paphos, in der N…
$1,47M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Wohnung derzeit im Bau in der lebhaften Gegend von Kato Pafos.…
$979,474
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Zum Verkauf: Ein modernes Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im 8. Stock eines gut g…
$1,94M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Dies ist eine luxuriöse Wohnung am Meer in einer hochwertigen Wohnanlage in Paphos, in der N…
$1,47M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen ist eine geräumige Off-Plan-Wohnung in der malerischen Gegend von Chlorakas. Di…
$241,988
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Zum Verkauf ist ein atemberaubendes freistehendes Bungalow in der wünschenswerten Gegend von…
$1,97M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Empa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Empa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Maisonette derzeit im Bau im wünschenswerten Bereich von Empa.…
$377,100
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen: Moderne Zwei-Schlafzimmer, Zwei-Badezimmer-Wohnung in der begehrten Gräber der…
$410,461
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen: Geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Bau in den gesuchten G…
$723,658
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Beeindruckende, qualitativ hochwertige Strukturen. Dieser Luxusturm wird 50 Luxus-Wohnungen…
$1,98M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Entdecken Sie diese luxuriöse Wohnung zum Verkauf, derzeit im Bau, befindet sich im pulsiere…
$2,82M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Beeindruckende, qualitativ hochwertige Strukturen. Dieser Luxusturm wird 50 Luxus-Wohnungen…
$2,82M
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Wohnung in Ineia, Zypern
Wohnung
Ineia, Zypern
Großes Wohngebiet in Ineia Zu verkaufen ist der 1/2 Anteil des Feldes, der einer Fläche von…
$207,418
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Willkommen zu Ihrem zukünftigen Zuhause in Chlorakas! Dieses Apartment bietet eine geräumige…
$253,511
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Zum Verkauf: Eine moderne Studio-Wohnung derzeit im Bau in den beliebten Tombs des Kings Ber…
$394,823
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen ist eine moderne, unterbauliche Wohnung mit einem komfortablen Innenraum von 51…
$496,651
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 375 m²
Luxus Villa am Meer – Zeitgenössisches Küstenleben Diese außergewöhnliche Villa in einem se…
$5,42M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Konia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,97M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Ein atemberaubendes neues Projekt in Kissonerga, ideal gelegen nur wenige Gehminuten vom Str…
$846,957
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Luxus Villen am Strand in Polis Chrysochous, Zypern ? Exklusive Küstenleben Entdecken Sie e…
$927,619
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen: Geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Bau in den gesuchten G…
$723,658
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Wohnung in Paphos, Zypern
Wohnung
Paphos, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Zum Verkauf: Eine moderne Studio-Wohnung derzeit im Bau in den beliebten Tombs des Kings Ber…
$394,094
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Acheleias, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Acheleias, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Entdecken Sie hochwertige Villen am Strand in Geroskipou, Paphos. Zwei-Zimmer-Wohnungen mit …
$792,909
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Dieses Apartment ist entworfen, um atemberaubenden Meerblick zu erfassen. Das Anwesen verfü…
$368,743
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Zum Verkauf: Eine wunderschön renovierte freistehende Villa in der gesuchten Gegend von Chlo…
$580,153
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 244 m²
Zu verkaufen ist ein Schlüssel bereit, moderne freistehende Bungalow, bietet großzügige Wohn…
$2,88M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Wohnung derzeit im Bau, in 2026 fertig gestellt. Diese beeindr…
$474,488
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Eigenschaftstypen in Bezirk Paphos

penthäuser
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