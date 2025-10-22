Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Tremithousa
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Tremithousa, Zypern

3 Zimmer
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Tremithousa, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 303 m²
$2,08M
Wohnung 3 zimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Tremithousa, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 268 m²
$988,483
Wohnung 3 zimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Tremithousa, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 268 m²
$994,263
Wohnung 4 zimmer in Tremithousa, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Tremithousa, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Tremithousa, Paphos, Zypern
$1,01M
Immobilienangaben in Tremithousa, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
