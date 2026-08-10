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Wohnungen in Geroskipou, Zypern

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penthäuser
21
studio-wohnungen
14
1 Zimmer
153
2 Zimmer
308
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686 immobilienobjekte total found
Wohnung in Geroskipou, Zypern
Wohnung
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Luxus-Studio-Apartment im dritten Stock – Geroskipou, Paphos Zeitgenössisch erleben Mittelm…
$226,240
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Zeitgenössisch erleben Mittelmeer leben in einem der begehrtesten Wohngebiete von Paphos. Di…
$449,018
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Zeitgenössisch erleben Mittelmeer leben in einem der begehrtesten Wohngebiete von Paphos. Di…
$449,018
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TekceTekce
Wohnung in Geroskipou, Zypern
Wohnung
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Luxus-Studio-Apartment im dritten Stock – Geroskipou, Paphos Zeitgenössisch erleben Mittelm…
$229,703
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Zeitgenössisch erleben Mittelmeer leben in einem der begehrtesten Wohngebiete von Paphos. Di…
$444,401
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Zeitgenössisch erleben Mittelmeer leben in einem der begehrtesten Wohngebiete von Paphos. Di…
$444,401
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Wohnung in Geroskipou, Zypern
Wohnung
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Luxus-Studio-Apartment im dritten Stock – Geroskipou, Paphos Zeitgenössisch erleben Mittelm…
$229,703
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Luxus 1-Zimmer-Wohnung im 3. Stock in Block C , in Geroskipou, Paphos Zeitgenössisch erlebe…
$337,052
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Luxus 1-Zimmer-Wohnung im 3. Stock in Block C , in Geroskipou, Paphos Zeitgenössisch erlebe…
$337,052
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Wohnung in Geroskipou, Zypern
Wohnung
Geroskipou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Luxus-Studio-Apartment im dritten Stock – Geroskipou, Paphos Zeitgenössisch erleben Mittelm…
$226,240
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Wohnung 3 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Im malerischen Herzen von Geroskipou ist eine exklusive Sammlung von 19 Villen mit drei Schl…
$626,183
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Wohnung 4 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Im Herzen der touristischen Gegend, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, ist das Projekt…
$921,846
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Wohnung 1 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Im malerischen Vorort von Paphos gelegen, ist dieses Pensionsdorf ein wirklich einzigartiges…
$266,957
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Wohnung 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Dieses moderne Wohnprojekt im Herzen von Geroskipou bietet eine begrenzte Sammlung von elega…
$451,828
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Dieses stilvolle 2-Zimmer-Apartment befindet sich in einer prestigeträchtigen Gegend von Pap…
$426,711
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Diese durchdachte Entwicklung verfügt über drei elegante Gebäude mit nur 57 Wohnungen insges…
$409,922
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Moderne Eleganz in Yeroskipou. In der ruhigen und dennoch lebendigen Gegend von Yeroskipou,…
$441,797
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Diese durchdachte Entwicklung verfügt über drei elegante Gebäude mit nur 57 Wohnungen insges…
$409,922
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/3
Zu verkaufen: moderne Wohnung im Bau in der renommierten Gegend von Geroskipu. Diese elegant…
$330,091
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Tauchen Sie ein in den Luxus und die Ruhe dieses Anwesens, wo sich strahlende Sonnenuntergän…
$1,61M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/2
Diese moderne Ein-Zimmer-Wohnung bietet 54 Quadratmeter durchdachten Innenraum und ist jetzt…
$332,231
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Wohnung in Geroskipou, Zypern
Wohnung
Geroskipou, Zypern
Discover Adonidos Gardens in Geroskipou, Paphosluxurious yet affordable apartments near Elea…
$300,519
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
La Bella — Modern Two-Bedroom Apartment in Geroskipou, Paphos La Bella offers spacious an…
$357,915
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Diese durchdachte Entwicklung verfügt über drei elegante Gebäude mit nur 57 Wohnungen insges…
$263,614
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Ein Design der Wohnung versprechend jeden Tag mit Eleganz, Komfort und atemberaubende Aussic…
$518,545
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Luxuriöse Strandresidenz nur 20 Meter von der Küste entfernt, neben einem schönen Strand mit…
$1,24M
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Wohnung 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Diese luxuriöse Doppelwohnung befindet sich in einem exklusiven Wohnkomplex im touristischen…
$514,154
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Diese durchdachte Entwicklung verfügt über drei elegante Gebäude mit nur 57 Wohnungen insges…
$561,142
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Atemberaubende Villa mit 3 Schlafzimmern in der charmanten Gegend von Geroskipou. Dieses bee…
$530,068
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Ein prächtiges Gebäude, das 7 komplett freistehende Villen besteht. Die Residences sind von…
$558,876
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