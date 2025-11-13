Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Armou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Armou, Zypern

23 immobilienobjekte total found
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
This land is located in Armou, Paphos.It has an area of 7,024sqm and benefits of c. 31m fron…
$142,829
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Residential field in Armou Community in Paphos District. The immediate area of the property …
$99,864
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Privileged plot in the center of Armou village.Excellent view to the city of Paphos and the sea
$290,302
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
This asset comprises of two adjoining fields in Armou, Paphos. The asset is located c. 2k…
$298,431
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 595sqm …
$162,569
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Plot of land for sale.This plot has the opportunity to build 1902 m² + 2959 m² with coverage…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Land of 9700m sq in Armou falling 2 zones G3 92% and Z3 8%.Building density=10% Coverage=10%…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Armou, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Armou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
For sale is a stunning detached house situated in the peaceful village of Armou. This spacio…
$870,907
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 528sqm …
$150,957
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Wohnung 3 Schlafzimmer in Armou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Armou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Discover a beautiful 529 sqm residential plot located in the peaceful community of Armou, ju…
$160,247
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
This land is located in Armou, Paphos, c 1km northeast of Armou village and 1,6km southwest …
$114,379
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Armou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Armou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
A chic well-groomed garden invites you to relax in nature. There is a barbecue area for outd…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
SPECIAL OFFER!! FROM MARKET VALUE 482.400 ONLY 350.000 ASKING PRICE.Residential land in a ba…
$406,423
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Plot of land for sale.This plot has the opportunity to build 4,515 m² with coverage of 50% a…
$348,363
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Privileged plot in the center of Armou village.Excellent views to the city of Paphos and the sea
$191,600
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
A very big piece of land very close to Armou village with the prospect of entering the resid…
$232,242
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Konia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Konia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 326 m²
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 628sqm …
$174,181
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Residential Plot is available for sale in Armou, Paphos. The property has an area of 613sqm …
$162,569
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Discover a beautiful 526 sqm residential plot located in the peaceful community of Armou, ju…
$159,721
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Discover a beautiful 544 sqm residential plot located in the peaceful community of Armou, ju…
$167,823
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Armou, Zypern
Wohnung
Armou, Zypern
Residential land 2342 square meters in Armou village Paphos.Offers an excellent view of the …
$406,423
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Armou, Zypern

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen