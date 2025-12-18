Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Amargeti, Zypern

6 immobilienobjekte total found
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Dieses Land liegt in Amargeti, Paphos. Es hat eine Fläche von 29,767m2 und profitiert von ca…
$46,093
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Das landwirtschaftliche Land in Amargeti, Paphos, ist in einem charmanten ländlichen Dorf ei…
$74,901
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Landwirtschaftliches Land in Amargeti Paphos 6727 sqm, mit zwei Zonentypen G3/Z3 G3 93% : 10…
$55,311
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Dieses Grundstück befindet sich im Dorf Amargeti. Es fällt in H2 Zone, die hauptsächlich für…
$103,709
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Dieses Grundstück befindet sich im Dorf Amargeti. Es fällt in H2 Zone, die hauptsächlich für…
$103,709
Wohnung in Amargeti, Zypern
Wohnung
Amargeti, Zypern
Landfläche von 2246 Quadratmetern zu verkaufen in Amargeti Bereich. Das Grundstück fällt un…
$63,625
Immobilienangaben in Amargeti, Zypern

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
