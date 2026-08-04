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Wohnungen in Trimithousa, Zypern

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trimithousa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trimithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Geräumige 3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Tremithousa, Paphos. Das Layout umfass…
$342,769
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trimithousa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trimithousa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Außergewöhnliche Wohnanlage eingebettet in das charmante Dorf Tremithousa. In idealer Lage a…
$437,696
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Trimithousa, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Trimithousa, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Außergewöhnliche Wohnanlage eingebettet in das charmante Dorf Tremithousa. In idealer Lage a…
$247,644
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trimithousa, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trimithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Außergewöhnliche Wohnanlage eingebettet in das charmante Dorf Tremithousa. In idealer Lage a…
$362,827
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Immobilienangaben in Trimithousa, Zypern

Günstige
Luxuriös
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