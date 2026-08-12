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Mehrstöckige Wohnungen in Bezirk Paphos, Zypern

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3 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$727,563
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Stockwerk 1/2
D203 – 2 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | 104 m2 Innen + 29 m2 Überdachte Veranda Gesamtfläche:…
$714,405
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 313 m²
The architecture of the residential complex is inspired by the Mediterranean atmosphere. The…
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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